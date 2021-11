CAMEROUN :: La 6ème sélection de Huawei Seed for the Future 2021 est lancée :: CAMEROON

L'hôtel Djeuga Palace de Yaoundé a servir de cadre ce 3 novembre 2021 à Huawei Seeds For The Future, une initiative conjointe entre l'État du Cameroun et HUAWEI en marge de la visite du Président de la République Paul Biya en 2018 en République Populaire de Chine. L'objectif de cette convention vise à former les étudiants camerounais des universités publiques et privées à travers les technologies de l'information et de la communication sur le développement de l'économie numérique.

Quatre vingt dix étudiants 90 camerounais issus des universités étatiques et privées qui ont pris part à cette sélection en ligne devant un jury composé des cadres du ministère de l'enseignement supérieur, le ministère des postes et télécommunications et consorts qui publiera les résultats après examen des dossiers. La sélection s'est déroulée en ligne. La particularité de cette année en plus des formations en économie numérique, les lauréats ont la chance d'apprendre la langue et la civilisation chinoise. Les apprenants échangent avec des experts internationaux dans divers domaines.

L'entreprise Huawei basée en Chine est une multinationale présente dans 170 pays, elle apporte des solutions technologiques de l'information et de la communication, spécialiste et fournisseur des solutions numériques en terminaux, réseaux et cloud.

Interview de Monsieur Koukolo, Directeur des Affaires Générales Représentant du Ministre des Postes et Télécommunications, membre du jury.



« Nos impressions sont très bonnes. Je voudrais dire en deux axes pour constater au nom du Ministre des Postes et Télécommunications qui m'a mandaté, nous voyons que Huawei reste dans une position constante d'une entreprise citoyenne qui travaille dans l'accompagnement de l'écosystème de l'économie numérique au Cameroun, et le Ministère des Postes et Télécommunications étant en charge des politiques du développement du numérique ne peut que se réjouir et saluer cet accompagnement constant. À cet égard, c'est un programme qui gagne en envergure, les étudiants s'intéressent de plus en plus, cela veut dire que l'écho se répercute. Ça démontre que Huawei a quoi meubler ce projet, je dis bravo aux universités. Ce projet est bénéfique en ligne qu'en présentiel. Vue la situation sanitaire actuelle, nous devons aller dans ce modèle étant que nous avons des outils adaptés ».

Mme Mballa Solange, Sous-directeur au Ministère de l'Enseignement Supérieur, Représentante du Ministre.

« Au nom du Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur. Nous encourageons et mettons aux côtés de Huawei dans cette initiative. Ceci constitue une opportunité pour la jeunesse camerounaise. Nous accompagnons le projet Seed for the Future sur le plan administratif. Vous avez que les TIC de nos jours sont la clé du développement et le Cameroun compte être émergent en 2035. Nous pensons que le travail que Huawei fait depuis participe à l'éclosion de l'économie numérique. Naturellement, les circonstances actuelles nous obligent à utiliser la visioconférence. Il n'y a pas de différence en présentiel ou par visioconférence ».