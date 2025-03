CAMEROUN :: A Bamenda, un élan de solidarité pour la reconstruction :: CAMEROON

Jean Marc Châtaigner tient aussi à la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun...



Ce jeudi 27 février 2025, l’entrée Sud de la ville de Bamenda, est en chantier. En bordure de route, des jeunes employés par une entreprise de travaux publics, à l’aide des pioches, creusent des trous devant servir aux caniveaux…En pleine route, quelques engins des travaux publics vrombissent… Ils gênent le passage des automobilistes.

A Up Station, quartier administratif, quelques rues terrassées font jaillir des nappes de poussières au passage des véhicules automobiles. C’est un décor similaire qui prévaut au lieu dit « Mille 3 ».

Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun, est témoin des activités desdites activités de reconstruction. Il envisage le déploiement d’une entreprise française dans la zone dans les prochains mois et tient à la sécurité des travailleurs et des engins qui y seront déployés. Cette préoccupation, il l’a fait entendre au général Bouba, commandant de la 5e région militaire. Une préoccupation soutenue par Jean Marc Châtaigner qui a tenu à manifester l’attachement de l’Union Européenne à « l’intégrité » territoriale du Cameroun et « la solidarité » de cette institution aux victimes de la crise armée qui depuis 2016 oppose les groupes séparatistes aux forces gouvernementales camerounaises.

C’est dans cette ville extrêmement militarisée que l’Ambassadeur de l’UE au Cameroun, accompagné de la team Europe, s’est rendu pour toucher du doigt les investissements ou les projets mis sur pied grâce au soutien de cette institution. Occasion aussi de prendre le pouls du terrain local pour le futur, dans un environnement incertain à cause des affrontements armés. D’où la forte escorte militaire déployée pour permettre à l’ambassadeur de l’Union Européenne et aux membres de la team Europe de se mouvoir, suivant cette nouvelle logique, sur le terrain pour toucher du doigt les projets de partenariat réalisés en synergie. Le secteur de l'informatique que l'université de Bamenda gère en partenariat avec le royaume de Belgique a été un exemple pratique fort perceptible de partenariat Nord-Sud. Une satisfaction pour les acteurs qui ont apprécié l'apport de la formation et des partenariats B to B sur le chantier de la lutte contre la cybercriminalité et la participation au développement.

L’ambassadeur de Belgique au Cameroun, Alain Leroy, a indiqué être content de ce qu’il a vu. Il a salué le dynamisme de madame le recteur, Vice-Chancellor de cette institution, le Pr Nkuo Theresia Akenji. Et a promis d’œuvrer pour le renforcement des performances des apprenants et des enseignants encadrés par le Pr Emmanuel Fouetsa.



Avant cette escale universitaire, la délégation constituée de nombreux ambassadeurs a pu apprécier les réalisations découlant de leurs contributions individuelles et collectives pour améliorer le niveau de vie des populations locales. Des actions perceptibles le long de la tournée entamée par l'appréciation des réalisations de terrain qui touchent différents pans sociaux. Jacqueline Kamsu, promotrice d’une organisation qui fait dans le recyclage des déchets plastiques a reçu la visite de l’équipe de l’UE.

Sa Start-up financée par l’ambassade de France au Cameroun a présenté aux diplomates des ouvrages et des objets tels des bijoux fabriqués suite à la récupération des matières plastiques.

La visite des services du gouverneur de la région du Nord-ouest a marqué l'entame de cette tournée. Et le patron des lieux, le gouverneur Adolphe Lélé l’Afrique a rassuré ses hôtes quant aux mesures sécuritaires déployées pour éviter tout incident diplomatique durant leur périple dans la ville de Bamenda…