Le Grand Maître William Ernest NDONGO est le père fondateur de la Fédération camerounaise de Taekwondo. Il est aussi le Maître et mentor de plusieurs célébrités des arts martiaux à l'instar de Fernand Lopez OWONYEBE.

Suite à une interview de son protégé, Fernand Lopez OWONYEBE, laquelle a été appréhendée comme un mea culpa à l'endroit de Francis NGANNOU, à travers notamment son compte officiel Facebook, William Ernest NDONGO est intervenu pour avec fermeté pour tout recadrer. Selon lui, Fernand Lopez OWONYEBE n'a pas demandé pardon au champion de la MMA Francis NGANNOU dit The Predator. William Ernest NDONGO fait savoir à cet effet que " je cultive le vivre-ensemble et l'inclusion au sein de notre communauté."

Et de poursuivre : "oui, Francis NGANNOU a manqué de soutenir son mentor, entraîneur et compatriote Fernand Lopez au moment où tout le monde posait la défaite de Francis NGANNOU sur ses épaules ( Fernand Lopez OWONYEBE). Cependant, Francis NGANNOU reste un homme honnête et intègre. Nous devons tous l'accompagner à hisser le drapeau national encore plus haut dans le concert des grandes nations. La courtoisie reviendra entre les deux, j'en suis certain. Je déplore la légèreté avec laquelle certains Camerounais se précipitent à diviser deux frères qui mettent notre pays en lumière dans le monde. Nous devons avoir une attitude d'apaisement pour le Cameroun de demain.

Une certitude, c'est que la trajectoire de Francis NGANNOU n'aurait pas été la même sans rencontre avec le Camerounais Fernand Lopez. Monsieur OWONYEBE est au moins responsable de la détection de Francis NGANNOU par l'UFC et ses 12 premières victoires en MMA y compris 7 victoires à l'UFC. Francis NGANNOU est plutôt au crépuscule de sa carrière, et le Cameroun devra bien continuer de briller en MMA. Il est donc capital qu'il transmette le flambeau du fighting spirit aux plus jeunes et que Fernand Lopez entraîne ces futurs champions sur le court terme et qu'il commence à transmettre son savoir à d'autres coachs camerounais pour le moyen et le long terme "

Fernand Lopez, figure emblématique et controversée du MMA français, a récemment accordé une interview au cours de laquelle il aborde plusieurs aspects de sa carrière et de sa vie personnelle.

Il y évoque notamment la vente de ses trois sociétés, ses relations avec les combattants Cédric DOUMBÉ et Francis NGANNOU, ainsi que sa situation financière. Il est évident que Fernand Lopez a été l’entraîneur de Francis NGANNOU pendant plusieurs années au sein du MMA Factory à Paris en France. Toutefois, leur collaboration a pris fin en raison de divergences personnelles et professionnelles. Fernand Lopez a exprimé sa déception devant ce qu'il considère comme un manque de reconnaissance de Francis NGANNOU envers le MMA Factory et son équipe, estimant que le champion n’avait pas suffisamment crédité son ancienne équipe pour sa réussite.

La sortie de Fernand Lopez, n’a pas laissé indifférent, le grand Maitre William Ernest NDONGO, grande figure des arts martiaux. Il est le père fondateur de la Fédération Camerounaise de Taekwondo. L’homme est par ailleurs, porte-parole du Conseil National des Leaders des Arts Martiaux et Sports de Combats du Cameroun, intronisé au temple mondial de la renommée (hall of fame) en septembre 2017 à New York. Il est aussi, le Maitre et mentor du Coach Fernand Lopez OWONYEBE.

« Je vois des changements notoires dans son attitude… »

Pour ce dernier, « suite à une interview inédite de son protégé qui a été interprétée comme une demande d’excuses à Francis Nganou, à travers ses réseaux sociaux, notamment son compte officiel sur Facebook, déclare avec fermeté que Fernand Lopez n’a pas demandé pardon, et n’a pas de pardon à demander à qui que ce soit ». Il explique, adepte fervent de la philosophie de l’excellence et la vérité, il a revisité son impulsion, dans le souci de s’améliorer dans la voie de la perfection, attitude très honorable.

« Oui, Francis NGANNOU a posé des actes très désobligeants, qui sont plutôt liés à l’éducation et la culture. C’est un homme honnête et intègre, on ne peut pas le qualifier d’ingrat. Nous devons tous l’accompagner à hisser le drapeau national encore plus haut dans le concert des grandes nations. Je vois des changements notoires dans son attitude, il continue d’apprendre, et aura l’opportunité de revenir dans le bon sens de la marche. Ce se fera avec le temps. Je ne veux pas qu’il soit perturbé dans sa carrière. La courtoisie reviendra entre les deux, je suis certain, et je promets », ajoute William Ernest NDONGO.

Pour lui, il est donc capital de séduire le coach Fernand Lopez.

Au passage Maitre William Ernest NDONGO, critique aussi l’attitude de plusieurs de ses compatriotes. « Je déplore la légèreté avec laquelle les Camerounais se précipitent à diviser deux frères qui mettent notre pays en lumière dans le monde. Nous devons avoir une attitude d’apaisement au nom du Cameroun que nous voulons pour demain, et l’héritage que nous devons laisser à la postérité; une certitude non négociable est qu’il n’y aurait jamais eu de Francis Nganou sans Fernand Lopez. C’est un monsieur qui mérite du respect, alors, un très grand respect, pour non seulement le génie de son cerveau, mais aussi tous les sacrifices mis à contribution de manière bénévole, au service de son pays ».

« Il est l’industrie et le moule de fabrication des champions. Francis NGANNOU, par la conséquence de la nature, est en fin de carrière, et le Cameroun devra bien continuer de briller. Il est donc capital de séduire le coach Fernand Lopez, pour qu’il regagne la motivation à prendre en charge le maximum de Camerounais dans son écurie, pour que nous n’ayons pas seulement un Francis, mais plusieurs et dans toutes les catégories de poids, sachant que la nature a gratifié notre pays d’un potentiel à l’état brut énorme. Commençons dès à présent, à savoir prendre du plaisir au progress de nos vis à vis, et travaillons ensemble".