CAMEROUN :: PHARMACOPÉE: LE SCANDALE DU NGUL BE TARA MIS AU GRAND JOUR PAR L’AGENCE NIGERIANE DU MEDICAMENT :: CAMEROON

Le produit du Dr PEYOU n'est ni homologué, ni vendu légalement au Nigeria, contrairement à ses déclarations lors de ses nombreuses sorties médiatiques.

En effet, la promotrice de cette décoction camerounaise n'a cessé de citer l'agence nigériane du médicament (NAFDAC) qui lui aurait d'ailleurs passé d'importantes commandes.

L'organisme en charge du contrôle et l'homologation des médicaments (NAFDAC) du Nigeria vient d'apporter un cinglant démenti aux affirmations du Dr PEYOU. Par cet acte, la NAFDAC a mis en exergue ce qui se profile déjà comme un réseau mafieux international.

En mentionnant dans une lettre officielle qu'elle engagera des poursuites contre toute pharmacie qui commercialiserait le NGUL BE TARA, l'autorité nigériane de régulation des autorisations de mise sur le marché s’insurge contre cette activité médicale illicite entre la promotrice du NGUL BE TARA (Dr NDI PEYOU Marlyse) et quelques pharmacies malveillantes de ce pays voisin.

Le président du Collectif pour l'Education, l'Information et la Sensibilisation sur la Covid-19 (CIES-COVID-19), au cours de cette conférence médicale, a présenté à la presse nationale et internationale ainsi qu'au grand public, la preuve irréfutable de l’escroquerie de cette femme de science camerounaise.

L’UNION SACREE ENTRE LES DEUX TYPES DE MEDECINE



La conférence médicale qui avait pour thème ‘’ la pharmacopée anti-covid-19 dans tous ses aspects’’ a vu pour la toute première fois, assis côte à côte, des spécialistes de la médecine conventionnelle et les Tradipraticiens.

Abordant aussi bien les aspects sociologiques, juridiques et des généralités sur la covid-19, il s'est dégagée entre les deux médecines la nécessité d'une collaboration franche et sincère mettant le patient au centre des préoccupations ; ce qui ne semble pas concerné le Dr NDI PEYOU.

Le Pr Aimé BONNY s'est ainsi engagé à accompagner les acteurs de la pharmacopée traditionnelle sur le chemin de la reconnaissance scientifique de leurs produits à travers l'élaboration des protocoles nécessaire à leurs validations par les milieux scientifiques.

A condition que les Tradipraticiens engagent l'assainissement au sein de leur corporation pour y exfiltrer les charlatans et acteurs malveillants tel la promotrice du

NGUL BE TARA.

QUEL AVENIR JURIDIQUE DU NGUL BE TARA

Pour ce qui est des suites réservées au NGUL BE TARA et sa promotrice, les poursuites judiciaires sont envisageables pour exercice illégale de la médecine et mise en danger des êtres humains.

Le volet diplomatique devrait également être pris en compte. L’enseignant invite le gouvernement camerounais à se rapprocher de son homologue nigérian pour une meilleure régulation des autorisations de mise sur le marché.

Enfin, le médecin et chercheur de rang magistral demande au Ministère de la Santé Publique (MINSANTE) qui a finalement accordé l’étiquette de ‘’traitement adjuvant’’ à ce produit de clarifier le processus d'homologation des médicaments au Cameroun.

PERSPECTIVES

L'universitaire pense du reste que les autres composantes de la société dont journalistes devraient faire le travail de veille pour que les promoteurs de potions dites ancestrales ne se confondent aux marchands d'illusions profitant de l’opportunité financière que crée cette pandémie.