FRANCE :: FLAFLA EVENT illumine la ville de Niort dans les Deux-Sèvres

À l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme, Flamine Mengue, jeune promotrice au parcours inspirant, a célébré la troisième édition de son événement à Niort, une charmante ville nichée au cœur des Deux-Sèvres, en France.

Située dans le centre-ouest du pays, Niort se distingue par son cadre paisible, loin de l'effervescence des grandes métropoles. Un havre de sérénité où de nombreux compatriotes ont choisi d’écrire une nouvelle page de leur vie, animés par l’espoir d’un avenir meilleur.

Flamine Mengue est le symbole même de la femme engagée et du dépassement de soi. Son histoire débute dans la douleur, marquée par une épreuve qui a bouleversé son adolescence et façonné son destin. Mère à seulement 16 ans, alors qu’elle préparait son baccalauréat, elle a affronté les regards désapprobateurs et les humiliations, aussi bien dans son environnement familial qu’au lycée. Pourtant, avec une détermination sans faille, elle a poursuivi ses études et décroché son Bac, scellant ainsi le premier chapitre d’une vie vouée à la persévérance.

Loin de se laisser définir par son passé, son arrivée en France lui ouvre les portes d’une nouvelle existence. Animée par son désir de tendre la main à ceux qui, comme elle, ont connu l’adversité, elle crée une association, soutenue par son fils aîné, aujourd’hui âgé d’une vingtaine d’années. Chaque année, elle se donne pour mission d’accompagner et de scolariser un enfant en difficulté, un engagement noble qui force l’admiration.

Le samedi 8 mars, Niort a vibré au rythme de FLAFLA EVENT. Pour l’occasion, Flamine Mengue s’est entourée d’illustres figures du milieu artistique et associatif. Antonio Nuage, éminent promoteur venu spécialement de Manchester, a honoré l’événement de sa présence, apportant un soutien de taille à cette célébration dédiée à la femme. La fête fut grandiose, rassemblant hommes et femmes unis autour d’une cause commune, sous les mélodies envoûtantes de l’artiste Espo de Bens.

Parmi les invités, de nombreuses personnalités ont fait le déplacement pour saluer cette initiative d’exception. La Fotoulaise, Zazou, la sublime Rodia, Maïva Image et SopieProd ont prêté leur éclat à cette journée mémorable.

Flamine Mengue est le symbole de la force et la détermination, un exemple éclatant dans ce coin de France où il fait bon vivre. Bravo pour ce combat mené avec audace et générosité, et merci pour cet accueil empreint de chaleur et d’humanité.