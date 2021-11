CAMEROUN :: Licenciements massifs à CAMI : Le PDG Denis ZAPULLA bientôt au tribunal :: CAMEROON

Après l'échec de la conciliation par devant l'inspection du travail, un ex-employé dit avoir porté ce jour l’affaire au tribunal pour exiger la condamnation du concessionnaire automobile CAMI. Le Président de la Fondation camerounaise des consommateurs, Alphonse AYISSI ABENA, cet ex-employé, mène depuis quelques mois, un combat contre CAMI Motors. Nos tentatives d’avoir la version du PDG de CAMI s’étant avérées vaines, nous publions ici l’interview de l’ex employé.

Vous faites partie des salariés du concessionnaire CAMI MOTORS licenciés en fin Août 2021 pour "motif économique". Vous avez saisi l’inspection du travail, qu’en est-il exactement ?

Pour rappel, ce sont des licenciements ciblés et abusifs que le top management de CAMI veut faire passer sous le fallacieux prétexte de licenciement économique. Tout récemment encore plusieurs postes de directeurs commerciaux ont été créés à Douala et Yaoundé, le dernier en date est celui de Directeur commercial Pneumatique avec prise d'effet le 1er juin 2021. Ces postes crées viennent en augmentation des charges d'une entreprise qui du jour au lendemain vient parler de difficultés économiques pour justifier le licenciement humiliant d'une trentaine de personnels en contrat CDI.

C’est inhumain et irresponsable pour cette entreprise qui se dit citoyenne d’avoir mis à la porte à la veille de la rentrée scolaire des chefs de famille. Parmi certains licenciés figurent des travailleurs qui cumulent plus de 24 années d'ancienneté. Le caractère ubuesque de ces licenciements m'écœure profondément. Donc, j’ai saisi l’inspection du travail pour dénoncer cette attitude cavalière de CAMI qui se croit tout permis. Que CAMI rende public ses bilans de ces trois dernières années 2020, 2019 et 2018. Le constat sera clair et l'opinion sera choquée de savoir à quel point la main d’œuvre locale est extrêmement mal rémunérée face aux avantages mirobolants dont jouissent les travailleurs expatriés. C'est de l’APARTHEID.

En plus, le top management actuel constitué du PDG Denis ZAPPULLA et du DAF Daniel THOMAS, en place depuis un an, ne peut pas venir contredire l'ancien Directeur Général M. Pascal LOUCHELART qui déclare avoir laissé une entreprise ayant retrouvé la rentabilité et se trouve actuellement à CFAO Automobile Sénégal pour relever des nouveaux défis ; ces propos sont vérifiables sur son profil LinkedIn. Le résultat net de CAMI pour l’exercice 2020 est positif ; c’est une information vérifiable auprès du commissaire aux comptes de CAMI et de l’administration fiscale camerounaise.

Je prends un autre exemple factuel, l'agence bénéficiaire de Cami à Bafoussam que je connais bien était déjà en sous-effectif avec 27 employés mais cela n'a pas dissuadé la Direction générale de licencier 5 collaborateurs en plus. L'agence comptait en fin Août dernier 22 travailleurs avec à sa tête un Directeur ayant dépassé depuis plusieurs années l'âge de départ à la retraite mais pourtant maintenu au détriment des jeunes employés qui ont été mis à la porte. Il est évident que la décision de licencier était à tête chercheuse.

En plus, la direction des ressources humaines de CAMI a menti à certains de mes ex-collègues en leur avançant la raison de suppression de leurs postes ; Ce qui s’est avéré faux : c’est le cas du Responsable administratif et financier de l’agence de Bafoussam et de la caissière de l’agence de Garoua qui ont été remplacés en interne à leurs postes pas des personnes qui ne cumulent par leur ancienneté. C’est révoltant. Voilà les arguments que j’ai présentés devant l’inspection du travail et que CAMI dans sa mauvaise foi manifeste a contestés. C’est ainsi qu’un Procès-verbal de non-conciliation a été dressé et aujourd’hui je porte l’affaire devant le tribunal pour que la justice sanctionne CAMI.

Maintenant que la décision de trainer en justice CAMI est actée, quelles suites comptez-vous donner à cette décision ?

L’entreprise a pris la décision de licencier de manière humiliante près de 34 salariés en se focalisant uniquement sur la main d’œuvre locale plutôt que celle étrangère largement mieux rémunérée. C’est inacceptable. J’annonce solennellement que je ne suis plus tenu par l'obligation de secret professionnel. Ainsi donc pourquoi l'entreprise CAMI est-elle installée en zone industrielle de la MAGZI à Bonabéri-Douala alors que ses employés sont rémunérés sur la base de la grille des salaires et indemnités dérisoires de la Convention collective du commerce ? Il faut à un moment arrêter avec cette arnaque à l'encontre de la main d'oeuvre camerounaise: des centaines de mécaniciens, électriciens, tôliers, informaticiens et technico-commerciaux très mal payés.