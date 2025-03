FRANCE :: Gautier du Laakam tire sa révérence

Ce fut lors d'une soirée magistrale, organisée en collaboration entre l'association des femmes dynamiques et un homme dont la renommée traverse les frontières, que le grand promoteur Gautier du Laakam a annoncé sa retraite bien méritée. Une retraite qui, à bien des égards, appelle à la réflexion et à l'éclaircissement.

Si Paris a vu naître des figures emblématiques telles que Simon NJONANG, ainsi que bien producteurs d'événements aujourd'hui couronnés de succès dans l'univers musical, il convient de souligner que Gautier, le patriarche, aura consacré pas moins de quinze années sans relâche à marquer de son sceau la scène musicale parisienne, française, et plus largement européenne.

Dès ses premiers pas dans l'industrie, Gautier se distingue en produisant le TURBO d'Afrique, un événement qui, bien que partiellement éclatée en termes de succès, allait rapidement se transformer, l'année suivante, en un phénomène incontournable.

Son calme, sa capacité à rassembler les énergies et, surtout, son regard visionnaire sur l’avenir de la musique font de lui une figure respectée. Entouré des plus grands talents du milieu, il sait observer et comprendre les dynamiques du monde qui l'entoure. En véritable stratège, il insuffle une âme à chacun de ses événements, en même qu'il offre un accueil chaleureux à ses artistes, tout en organisant des conférences de presse marquantes ponctués souvent de grands dîners d'avant-événement, propice aux échanges et à la réflexion.

Avec une créativité sans égale, Gautier a toujours su inciter ses partenaires à repousser les limites, à donner davantage, et à innover sans cesse.

Le vendredi 7 mars, un jour particulier, est devenu le sien : un moment de gloire et de souvenir, un moment qui restera gravé dans les mémoires. En revisitant son œuvre, ses combats, parfois âpres et douloureux comme dans tout ce milieu, les larmes ont coulé, et Gautier a laissé derrière lui des regrets – ceux de voir un esprit brillant et une passion pure pour la musique se retirer.

Vêtu de manière somptueuse en tenue traditionnelle, entouré des sonorités folkloriques de son Ouest Cameroun, il a magnifiquement célébré son héritage. Cet homme, d’une générosité sans faille, a consacré son temps et ses moyens pour restaurer l’image de la musique de son pays, avec la grandeur et l’élan d’un véritable bâtisseur.

Un émouvant moment de communion s’est emparé de l’Espace Vénise à Sarcelles, où tous ont rendu un ultime hommage à l’homme, à son œuvre, et à son indéfectible amour pour la musique.

Bravo, Gautier, pour cette œuvre colossale et cet héritage que tu laisses.