Orange Cameroun impulse L’employabilité des jeunes par le programme Speed Recruiting :: CAMEROON

Tel est l’objectif visé par Orange Cameroun par son centre d’innovation qui offre 315 opportunités d’emploi aux jeunes camerounais en 48 heures.

La 7ème édition du programme Speed Recruiting Quiest s’est tenue du 4 au 5 février 2025 dans la ville de Douala. Une initiative de l’entreprise de téléphonie Orange Cameroun à travers son centre d’innovation qui offre 315 opportunités d’emploi aux jeunes camerounais en 48 heures. L’évènement qui a connu un succès total a été parrainé par le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Il a réuni les acteurs majeurs de l’écosystème de l’emploi au Cameroun tels que le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) partenaire co-organisateur et le Fonds National de l’Emploi, organe institutionnel professionnel du domaine et support technique du programme. Il a ainsi connu la participation de 65 entreprises en quête de jeunes talents et de plus de 500 chercheurs d’emplois. Tout en relevant la gratuité de toutes les opérations du Speed Recruiting Quiest, Orange Cameroun note qu’à l’issu de cette 7ème édition, l’Orange Digital Center aura permis de faciliter plus de 1000 emplois au Cameroun, démontrant ainsi l’attachement de l’opérateur à offrir une égalité de chance de développement à chaque jeune, famille et communauté camerounaise.

Repérer et accompagner les talents camerounais

Pour le Directeur Général d’Orange Cameroun, la politique des ressources humaines met un point d’honneur à repérer et accompagner les talents camerounais dans leur insertion professionnelle. Chaque année une centaine de jeunes sont reçus en stage professionnel dans nos différentes unités à travers le territoire. Dans la continuité, nous avons signé en2024, avec le Fonds National de l’Emploi, le programme Emploi Diplômé Citoyen, pour lequel 26 contrats sont déjà effectifs. « Notre détermination à soutenir les jeunes s’est matérialisée encore plus fermement ces 5 dernières années avec l’ouverture de l’Orange Digital Center, inauguré en date du 15 Octobre 2021, sous le Très haut parrainage de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Orange Digital Center est non seulement un des piliers forts de la politique RSE du groupe ORANGE mais c’est surtout un concept inédit en ce sens qu’il est un centre d’accompagnement au numérique pour tous qui réunit dans un même lieu, un ensemble de programmes gratuits et ouverts à tous allant de la formation en passant par l’accompagnement, jusqu’à l’accélération des start-up et l’investissement dans ces dernières », a-t-il présenté.

Avant de poursuivre : « Le programme ODC est également étendu aux régions et déployés dans les universités d’état en collaboration avec le ministère de l’enseignement supérieur.C’est ainsi que les ODC clubs de Yaoundé 2, Ngaoundéré, Buea, Dschang et très prochainement Maroua accueillent chaque jour les étudiants de leur campus respectifs. A travers les Orange Digital Centers, nous déployons des programmes visant à réduire la fracture numérique, à accompagner l’ensemble des publics et notamment les plus fragiles et à doter les jeunes des compétences technologiques nécessaires pour le monde de demain. Ainsi depuis 2020, nous touchons Femmes, Etudiants, Jeunes diplômés ou non, Entrepreneurs, Porteurs d’idées afin d’apporter des réponses aux problématiques d’employabilité des jeunes et de développement socio-économique du Cameroun ». Au regard de ce qui précède, Orange Cameroun à travers son programme Speed Recruiting Quiest a permis à plus de 4500 jeunes de se former aux compétences numériques les plus demandées du monde professionnel actuel notamment le développement mobile, la sécurité, le cloud, le marketing digital, l’électronique, l’analyse de données, la gestion de projet et l’artisanat numérique. Grâce à ses partenaires locaux et internationaux, ses parcours sont diversifiés du basique au plus certifiant.