Grande victoire pour Samuel Eto’o. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) vient de demander à la Confédération africaine de football (Caf) de valider la candidature du président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), dans le cadre de l’élection au comité exécutif de l’instance faitière du football africain.

Les 6 points clés de la décision du TAS rendu publique ce 7 mars à Lausanne en Suisse en faveur du Président Samuel Eto’o :

Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :

1. Admet l'appel déposé par Samuel Eto'o Fils et la Fédération Camerounaise de Football le 5 février 2025 à l'encontre des décisions rendues les 24 et 25 janvier 2025 par la Sous-Commission d'Examen de la Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football et, respectivement, le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football.

2. Annule la décision rendue par le Comité Exécutif de la CAF le 25 janvier 2025 en ce qu'elle ne mentionne pas Samuel Eto'o Fils sur la liste des candidats à l'élection de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 mars 2025 des membres du Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football.

3. Ordonne au Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football d'intégrer Samuel Eto'o

Fils sur la liste des candidats à l'élection par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 mars 2025 des membres du Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football.

4. Met les frais d'arbitrage, dont le montant sera communiqué aux parties par le Greffe du TAS sous pli séparé, intégralement à la charge de la Confédération Africaine de Football.

5. Ordonne à la Confédération Africaine de Football de verser à Samuel Eto'o Fils et à la Fédération Camerounaise de Football un montant global de CHF 8'000 (huit mille francs suisses) valant participation à leurs frais d'avocat.

6. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.