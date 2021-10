CAMEROUN :: QUI EST KAMDEM-KWAMO JEROME ? :: CAMEROON

Le jeune gardien formé au DSC Arminia Bielefeld a été l'une des attractions du regroupement des U20 & U23 organisé par la FECAFOOT au CDFAS-Centre Sportif de Haut Niveau du Val-D’oise en France. La question m’a été posée de savoir pourquoi lui, plus que les autres était l’attraction de ce stage ? À la lecture des premières réactions sur les réseaux sociaux, chacun a pu le mesurer : « C’est qui le blanc ? », « Le blanc là aussi est camerounais ? », « C’est juste un Ngengérou ou bien ? », « Il est né où celui-là ? » …

Sans aucune méchanceté pour la plupart, on a tout de même relevé de l’étonnement, si ce n’est de la sidération. Passée la sidération, il se trouve que je connais un peu la famille de ce petit, et je vais vous en parler pour lever toutes les équivoques et éviter que se répète le drame vécu par Joël Matip au sein des Lions. Il s’appelle KAMDEM-KWAMO Jérôme. Il est le fils du Germano-camerounais Gil KAMDEM-KWAMO, Commissaire dans la police allemande et titulaire d’un doctorat en sciences de l'éducation à l'Université de Bielefeld.

Et d’où vient Gil KAMDEM-KWAMO, me demanderez-vous ? Eh bien, c’est le fils d’Augustin KAMDEM-KWAMO, originaire de Bangou dans l’Ouest-Cameroun, qui vit depuis une quarantaine d’années à Bielefeld, en Allemagne. Il a été le responsable des équipes de jeunes du DSC Arminia Bielefeld. Il est d’ailleurs toujours présent dans le staff de l’école de formation de cette équipe. C’est ce grand-père très attaché à son Cameroun natal qui a pris la responsabilité d’accompagner son petit-fils à ce stage.

Donc, KAMDEM-KWAMO Jérôme est blanc parce que sa maman est blanche, sa grand-mère est blanche, son père est métis. Son grand-père est noir, et seul l’amour de ce petit pour le Cameroun dont il a choisi de défendre les couleurs compte désormais. Il se trouve que lors du match amical Allemagne-Cameroun à Mönchengladbach en 2014, dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde 2014 au Brésil, j’ai longuement rencontré Monsieur Augustin KAMDEM-KWAMO qui est un passionné du football et du Cameroun. Je voudrai lui dire merci de préserver ce lien avec le Cameroun natal.