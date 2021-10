CAMEROUN :: Canal + enrichit son offre avec Nathan Tv :: CAMEROON

Les abonnés du groupe Canal+ peuvent désormais trouver une nouvelle chaîne sur le canal 80.

Nathan TV c’est son nom . Devant les hommes et femmes de médias de la ville de Douala, les responsables de canal + ont expliqué que cette chaîne a été lancée pour aider les enfants à comprendre beaucoup plus ce qu’ils apprennent à l’école sur les différentes matières enseignées dans un mécanisme convivial. Deux cours fondamentaux, à savoir le français et les mathématiques, seront diffusés.

il faut dire que La nouvelle chaîne est un nouvel exemple de l’utilisation des TIC en général et des médias en particulier dans l’éducation. Elle met en scène une classe est basée en Côte d’Ivoire avec neuf élèves et sept enseignants de différents pays d’Afrique. Son contenu est produit par Nathan, une publication opérationnelle depuis 130 ans, bien connue pour ses éditions universitaires et parascolaires.

Cette nouvelle chaîne a été introduite pour répondre à plusieurs demandes des abonnés, de Canal + notamment en cette période de pandémie, d’avoir un programme éducatif que les enfants peuvent suivre .L’objectif étant ici d’aider l’enfant à comprendre par l’entraide, la participation et l’autonomisation pour justine Zeinse Responsable marketing Canal+ Cameroun « il est important de rappeler que la chaîne Nathan Tv est disponible à partir de la formule de 5000f dans cette formule également on retrouve Canal+ pop qui auparavant n’était disponible qu’à partir de la formule de 10000f.

Il est donc important de savoir aujourd’hui que Canal + enrichit tous les jours ses bouquets et nous travaillons sur l’aspect accessibilité pour tous nos clients Canal+ »