CAMEROUN :: Communiqué: Un point de presse du MPDR annoncé pour le 26 octobre 2021 à Yaoundé :: CAMEROON

Le Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), porte à la connaissance des représentants des médias, que son Président, SHANDA TONME, Médiateur Universel, tiendra un point de presse le mercredi 26 Octobre 2021 à 11hs très précise, en sa résidence sise au quartier Bastos à Yaoundé.

La substance de la communication portera sur l’actualité nationale et internationale, en rapport avec les légitimes aspirations de notre pays à la paix, au dialogue et à la réconciliation interne d’une part, ainsi qu’à la nécessité d’œuvrer pour la promotion et le renforcement de la coexistence pacifique entre les nations d’autre part.

L’accès sera soumis à des conditions de sécurité d’usage très strictes, et réservé prioritairement aux journalistes témoignant d’une activité régulière dans un organe de presse établi.

Enfin, les journalistes devront s’assurer de se prendre en charge souverainement et en toute indépendance, s’agissant de leurs frais usuels.

Yaoundé, le 26 Octobre 2021

Division des Relations publiques et de la communication