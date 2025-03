CAMEROUN :: Accident à Yaoundé : un bus scolaire percute une bijouterie à Mvog-Ada, plusieurs enfants blessés :: CAMEROON

Un accident grave s’est produit ce vendredi 28 février à Yaoundé, précisément à la montée du Marché Mvog-Ada. Un bus scolaire transportant des élèves a percuté une bijouterie après une probable défaillance des freins, causant plusieurs blessés parmi les enfants. Heureusement, grâce à la maîtrise du chauffeur, les dégâts ont été limités, selon des témoins sur place.

Déroulement de l’accident

L’incident s’est produit en matinée, alors que le bus scolaire, un Coaster, transportait des élèves d’une école locale. Selon les premières informations, le véhicule aurait subi une défaillance mécanique, probablement au niveau des freins, ce qui aurait conduit à la perte de contrôle. Le bus a alors quitté la route et heurté une bijouterie située à proximité.

Les témoins ont rapporté que le chauffeur a fait preuve d’un grand sang-froid pour éviter une catastrophe plus grave. Malgré cela, plusieurs enfants ont été blessés et traumatisés par l’accident. Les secours sont rapidement intervenus pour évacuer les victimes vers le Centre médical d’arrondissement de Nkolndongo, où ils ont reçu les premiers soins.

Réactions et secours

Les habitants du quartier et les passants ont été choqués par la scène. Les forces de l’ordre et les services de secours ont rapidement sécurisé les lieux pour permettre l’évacuation des blessés. Les parents des élèves ont été informés de la situation, et une certaine panique s’est emparée de la communauté locale.

Sécurité routière : un défi récurrent

Cet accident relance le débat sur la sécurité routière à Yaoundé, une ville où les accidents impliquant des véhicules de transport en commun sont malheureusement fréquents. Les questions sur l’entretien des véhicules scolaires, la formation des chauffeurs et l’aménagement des routes restent des sujets préoccupants pour les autorités et les citoyens.

Cet accident à Mvog-Ada rappelle une fois de plus l’urgence de renforcer la sécurité routière à Yaoundé. Les autorités doivent prendre des mesures pour éviter de tels drames à l’avenir, notamment en améliorant l’état des véhicules et en sensibilisant les conducteurs aux risques de la route. En attendant, les familles des enfants blessés sont sous le choc, et la communauté espère que des actions concrètes seront mises en place rapidement.