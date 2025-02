CAMEROUN :: Instructions Clés pour les Infrastructures dans l'Extrême Nord : Nganou Djoumessi et Ketcha Courtès :: CAMEROON

Après la visite de Ferdinand Ngoh Ngoh dans l’Extrême Nord, Nganou Djoumessi et Ketcha Courtès reçoivent des hautes instructions

En date du 18 février 2025, une réunion stratégique a eu lieu entre le Secrétaire Général de la Présidence de la République (SGPR), Ferdinand Ngoh Ngoh, et deux ministres clés du gouvernement. Le ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi, et la ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Ketcha Courtès, ont reçu des directives précises pour accélérer les projets d’infrastructure dans la région de l’Extrême Nord.

Nganou Djoumessi a été chargé de deux missions prioritaires. D’une part, il doit superviser la poursuite et l’achèvement des travaux de la route « Mora - Dabanga - Kousseri ». Ce projet routier est essentiel pour désenclaver la région et faciliter les échanges économiques. D’autre part, il devra veiller au bitumage de la route « Maltam - Fotokol », une infrastructure clé pour améliorer la connectivité et la sécurité des populations locales.

De son côté, Ketcha Courtès a reçu l’instruction de faire le point sur le démarrage effectif des travaux de reconstruction du pont sur le Mayo-Danay à Yagoua. Ce pont revêt une importance capitale pour la circulation des biens et des personnes, ainsi que pour le développement économique de la région.

Ces instructions interviennent après la visite de Ferdinand Ngoh Ngoh dans l’Extrême Nord, où il a pu constater de visu les défis infrastructurels auxquels fait face cette partie du pays. Le SGPR a insisté sur la nécessité d’une mise en œuvre rapide et efficace de ces projets, afin de répondre aux attentes des populations locales et de stimuler le développement régional.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre des politiques publiques visant à renforcer les infrastructures au Cameroun. Elles témoignent de l’engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des citoyens et à favoriser une croissance économique inclusive.

En conclusion, les missions confiées à Nganou Djoumessi et Ketcha Courtès soulignent l’importance stratégique de l’Extrême Nord dans le développement national. Avec des projets tels que la route Mora - Dabanga - Kousseri, le bitumage de la route Maltam - Fotokol, et la reconstruction du pont de Yagoua, le gouvernement démontre sa volonté de transformer cette région en un pôle économique dynamique.