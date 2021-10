MONDE ENTIER :: LaLiga et le monde du football se préparent pour le premier ElClasico de la saison :: WORLD

Tous très en forme, Ansu Fati, Memphis, Karim Benzema et Vinicius Jr mèneront les lignes offensives pour ce retour tant attendu d’ElClasico au Camp Nou.

La rencontre de dimanche (16h15) sera le premier ElClasico avec du public depuis le début de la pandémie.

Le premier ElClásico de la saison se rapproche, le FC Barcelona se préparant à accueillir le Real Madrid au Camp Nou ce dimanche à 16h15. Ce sera la première confrontation avec des supporters présents dans les tribunes depuis le début de la pandémie de coronavirus. La dernière remonte à mars 2020, un 2-0 à domicile pour Los Blancos avec des buts de Vinicius et Mariano.

Le Real Madrid est en pleine confiance puisqu’il reste sur trois victoires consécutives lors des Clasicos. La deuxième remonte quasiment à un an jour pour jour, avec un succès 3-1 dans un Camp Nou vide en octobre 2020. Après des buts précoces de Fede Valverde et Ansu Fati lors des 10 premières minutes, Sergio Ramos et Luka Modrić avaient permis au Real Madrid de prendre trois points.

Six mois plus tard, les deux équipes se retrouvaient sous le déluge au stade Alfredo Di Stefano et le Real gagnait 2-1 grâce à des réalisations de Karim Benzema et Toni Kroos en première période, le but tardif d’Óscar Mingueza restant vain.

Ces trois succès consécutifs du Real Madrid contre le Barça sont une performance historique. Il faut en effet remonter à 1978 pour voir trois victoires consécutives des Blancos dans cette confrontation. Et il faut revenir à 1965 pour un quatre à la suite. Le Real Madrid espère rééditer cet exploit ce dimanche.

Ansu Fati et Memphis contre Vinícius et Benzema

Le FC Barcelona et le Real Madrid seront menés par Ansu Fati & Memphis Depay d’un côté, Vinícius & Karim Benzema de l’autre. Ces quatre joueurs ont très bien débuté cette saison de LaLiga, faisant partie des meilleurs footballeurs au monde à l’heure actuelle. Memphis a déjà mis quatre buts pour sa première saison en Espagne, alors que Vinicius en a inscrit cinq et a écarté les doutes sur sa capacité à s’imposer dans le onze de Carlo Ancelotti. Karim Benzema a inscrit neuf buts en huit rencontres, ne montrant aucun signe de faiblesse alors qu’Ansu Fati a été décisif directement après son retour d’une longue blessure, marquant face à Levante et Valencia. D’ici dimanche, l’ailier de 18 ans se rapprochera de sa forme optimale et il voudra marquer les esprits face au Real Madrid.

Des problèmes de blessures pour le Barça

Tout laisse à penser que Koeman ne pourra pas compter sur trois joueurs clés ce week-end. Pedri, la sensation de 18 ans qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026, souffre d’une blessure persistante à la cuisse et sera sans doute ménagé - d’autant plus qu’il a joué un nombre impressionnant de matches en 2020/21 avec notamment l’Euro 2020 et les Jeux Olympiques.

Le défenseur central Ronald Araujo, blessé au tendon avec la sélection uruguayenne, et Ousmane Dembele, qui vient de reprendre l’entraînement après s’être fait opérer cet été, devraient également manquer ce choc.

18 ans après… Koeman et Ancelotti se retrouvent

Gardez un oeil sur la bataille tactique ce dimanche. Ronald Koeman a déjà testé différents systèmes cette saison, entre le 4-3-3 traditionnel du Barça, le 3-1-4-2 et le 3-4-2-1. De son côté, Carlo Ancelotti tente de développer un football plus offensif avec le Real Madrid et Los Blancos sont en grande forme devant les buts adverses.

Le Néerlandais et l’Italien ont connu des parallèles dans leurs carrières. Tous deux ont remporté la Ligue des champions comme joueurs et de multiples titres nationaux comme entraîneurs. Ils se sont affrontés une seule fois quand ils jouaient : à l’occasion d’un nul 0-0 entre les Pays-Bas et l’Italie en 1990. Ensuite, ils se sont retrouvés à quatre reprises en Ligue des champions sur les bancs de l’Ajax et de l’AC Milan en 2002/03 et 2003/04. Avec un nul et trois victoires pour l’AC Milan, le bilan penche en faveur d’Ancelotti et Koeman va essayer d’obtenir son premier succès contre l’Italien ce dimanche.

Le 183e Clásico en LaLiga Santander

Le match de dimanche sera le 183e rendez-vous entre ces clubs dans l’élite espagnole, le Barça et le Real Madrid s’étant affrontés dans chacune des 90 saisons de LaLiga Santander, ces deux clubs n’ayant jamais été relégués.

Le Real Madrid a un meilleur bilan global dans cette confrontation grâce à ses trois victoires récentes : 75 succès en Liga pour le Real contre 72 pour le Barça et 35 nuls. Dire que cette rivalité est très serrée est un pléonasme.

Regardez ElClasico en direct ce dimanche sur beIN Sports à 16h15.