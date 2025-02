CAMEROUN :: Deux ferrailleurs jugés à Yaoundé pour défaut de CNI et vol : Affaire en cours au Tribunal militaire :: CAMEROON

Deux jeunes hommes se présentant comme des ferrailleurs ont été traduits devant le Tribunal militaire de Yaoundé pour répondre des infractions de vol et de défaut de carte nationale d’identité (CNI). Détenus à la prison centrale de Yaoundé Kondengui depuis six mois, les accusés ont plaidé coupable pour le défaut de CNI mais ont nié les accusations de vol. Les débats ont été ouverts lors de la dernière audience, et l’affaire suit son cours.

Selon les informations disponibles, les deux hommes ont été interpellés il y a six mois pour des faits présumés de vol. Cependant, lors de leur arrestation, il a été constaté qu’ils ne disposaient pas de carte nationale d’identité, une infraction pénale au Cameroun. Leur détention prolongée à la prison de Kondengui a suscité des questions sur les délais de traitement des affaires judiciaires et les conditions de détention dans les prisons camerounaises.

Lors de l’audience, les accusés ont reconnu leur culpabilité pour le défaut de CNI, une infraction souvent sanctionnée par une amende ou une courte peine de prison. En revanche, ils ont fermement nié les accusations de vol, exigeant que des preuves tangibles soient présentées pour étayer ces allégations. Le Tribunal militaire, chargé de traiter les affaires impliquant des infractions spécifiques, examine désormais les éléments de l’affaire pour rendre un verdict équitable.

Cette affaire met en lumière plusieurs problématiques récurrentes au Cameroun, notamment la question de l’accès à la CNI pour les citoyens. De nombreux Camerounais, en particulier dans les zones rurales, rencontrent des difficultés pour obtenir ce document essentiel, ce qui les expose à des risques juridiques. Par ailleurs, la détention prolongée avant jugement soulève des préoccupations concernant le respect des droits fondamentaux et l’efficacité du système judiciaire.

Les observateurs espèrent que cette affaire servira de catalyseur pour des réformes visant à simplifier l’obtention de la CNI et à améliorer les conditions de détention dans les prisons camerounaises. En attendant, les débats se poursuivent au Tribunal militaire, et l’issue de cette affaire est attendue avec intérêt.