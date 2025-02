CAMEROUN :: Rentrée solennelle de la Cour suprême : Absence notable de Laurent Esso pour raisons de santé :: CAMEROON

La rentrée solennelle de la Cour suprême du Cameroun, tenue ce vendredi, a été marquée par l’absence remarquée du Ministre d’État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Laurent Esso. Ce dernier, en évacuation sanitaire en Europe, n’a pas pu assister à cet événement judiciaire majeur. Il a été représenté par son ministre délégué, Jean de Dieu Momo, qui a assuré la présidence de la cérémonie en son nom.

Une absence justifiée par des raisons de santé

L’absence de Laurent Esso a suscité des réactions et des interrogations parmi les participants. Selon des sources proches du ministère, le ministre a été contraint de se faire évacuer vers l’Europe pour des raisons de santé. Bien que les détails sur son état n’aient pas été divulgués, cette situation souligne l’importance de son rétablissement pour la continuité des activités du ministère de la Justice.

Jean de Dieu Momo assure la représentation

En l’absence de Laurent Esso, c’est Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, qui a présidé la cérémonie. Dans son discours, il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à renforcer l’indépendance de la justice et à garantir l’efficacité du système judiciaire camerounais. Il a également salué le travail des magistrats et des personnels de la Cour suprême, tout en appelant à une justice plus équitable et accessible à tous.

Les enjeux de la rentrée solennelle

La rentrée solennelle de la Cour suprême est un événement annuel qui marque le début de l’année judiciaire. Cette cérémonie est l’occasion pour les autorités judiciaires de faire le bilan des activités passées et de définir les priorités pour l’année à venir. Cette année, les discussions ont porté sur l’amélioration de l’accès à la justice, la lutte contre la corruption et la modernisation des infrastructures judiciaires.

Un contexte judiciaire chargé

L’absence de Laurent Esso intervient dans un contexte judiciaire particulièrement chargé, marqué par plusieurs dossiers sensibles et des réformes en cours. Le ministre, figure clé du système judiciaire camerounais, joue un rôle central dans la mise en œuvre des politiques publiques visant à renforcer l’État de droit. Son retour rapide est donc attendu pour assurer la continuité des réformes engagées.