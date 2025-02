Les Universités camerounaises : L’Illusion des Dr PhD au Chômage. :: CAMEROON

La récente manifestation des titulaires de doctorats devant le ministère de l’Enseignement supérieur relève d’une tragédie intellectuelle et d’un aveuglement collectif. Ces Dr PhD, armés de leurs diplômes comme si ceux-ci garantissaient un emploi sur simple présentation, semblent oublier une vérité fondamentale : le marché du travail n’a jamais été une extension de l’université. Vous possédez un doctorat, et vous cherchez un emploi au lieu d’en générer ? Depuis quand un diplôme, aussi prestigieux soit-il, suffit-il à s’imposer comme sésame dans un monde où seuls la compétence, la stratégie et l’adaptabilité dictent les règles ? Loin de moi l’idée de minimiser l’investissement intellectuel consenti, mais comment comprendre qu’après tant d’années d’études, ces élites autoproclamées en soient réduites à brandir des pancartes au lieu de démontrer leur valeur par des actes concrets ? Vous comprenez maintenant pourquoi ceux qui osent affronter les déserts finissent par vous surpasser.

La connaissance est un outil, non une garantie de privilège. Le drame ici ne réside pas dans leur chômage, mais dans leur incapacité à transcender le cadre rigide du recrutement d’État pour se réinventer ailleurs. Combien de ces manifestants ont tenté d’innover, de créer, d’entreprendre ? Combien ont osé sortir du carcan universitaire pour appliquer leur savoir à des domaines dynamiques ? L’État ne peut pas absorber tous les doctorants, et ce n’est pas à lui de justifier leur manque d’initiative. Le plus paradoxal dans cette fronde des Dr PhD au chômage est leur incapacité à comprendre la nature même du pouvoir et du savoir.

Le monde de l’emploi ne fonctionne ni sur la base de la victimisation, ni sur l’invocation d’un droit divin à l’embauche. Si leur intelligence était aussi aiguisée qu’ils le prétendent, ils sauraient que le combat ne se mène pas dans la rue, mais dans l’action, l’adaptation et la création de solutions. Plutôt que de perdre leur temps à protester contre un système qui ne les attend pas, ces docteurs devraient réfléchir à la manière dont ils peuvent transformer leur expertise en une force productive. L’université a peut-être formé leur esprit, mais elle ne leur a manifestement pas appris à affronter la réalité. Et c’est là toute la tragédie d’une génération qui confond savoir et employabilité. Arrêtez d’exposer ce genre de discours misérabilistes en public et circulez…