Yaoundé le 08 octobre 2021. Hôtel Hilton. L'équipementier chinois HUAWEI a organisé un forum sur les ÉNERGIES RENOUVELABLES. C'était sous le parrainage du ministère camerounais de l'Eau et de l'Energie (MINEE). L'événement explore des pistes en vue de la numérisation du secteur des ÉNERGIES RENOUVELABLES, pour un Cameroun vert et sans carbone. Le ministre de l'Eau et de l'Energie, Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, était représenté au forum par le Secrétaire Général (SG) de son administration, Adolphe Thomas NDJOUKE. Les travaux avaient pour thème " UNE NUMÉRISATION ÉNERGÉTIQUE DE POINTE POUR UNE SOCIÉTÉ INTELLIGENTE SANS CARBONE ET VERTE".

Le forum sur les ÉNERGIES RENOUVELABLES est une initiative louable et salutaire du géant chinois et mondial des télécommunications, l'équipementier HUAWEI, et du MINEE. Il s'agit en fait pour HUAWEI le leader mondial des télécoms, de procéder à l'analyse des voies de numérisation de l'énergie pour une société verte, intelligente et sans carbone. Opérateurs économiques, experts en TIC et étudiants, ont pris part aux travaux de la capitale politique du Cameroun.

" Sans énergie, nous ne pourrons pas attendre l'émergence en 2035. L'accès des populations à l'électricité est l'un des axes majeurs de la politique du chef de l'État. Dans le contexte actuel, les pouvoirs publics ont opté pour la production décentralisée de l'électricité à partir des sources d'énergies notamment dans les zones rurales éloignées du réseau électrique conventionnel", a fait savoir le SG du ministère l'Eau et de l'Energie, Adolphe Thomas NDJOUKE. Et de rappeler les engagements pris par le Président de la République, Paul BIYA, au sommet de la COP 21 à Paris en 2015, et dont l'objectif est de situer à 25%, la contribution des ÉNERGIES RENOUVELABLES dans le mix énergétique à l'horizon 2035. Pour Adolphe Thomas NDJOUKE l'atteinte des objectifs visés nécessite l'implication des entreprises privées, des partenaires au développement, ainsi que des bailleurs de fonds. Le Secrétaire Général du MINEE a adressé les vives félicitations du Ministre Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, à l'équimentier chinois HUAWEI, pour les efforts et l'engagement de l'entreprise dans la digitalisation des ÉNERGIES RENOUVELABLES pour une société verte et sans carbone.

HUAWEI ou le fidèle allié au développement du Cameroun

Le forum de Yaoundé a été l'occasion de rappeler que l'entreprise chinoise est aux côtés du gouvernement camerounais, dans un projet de construction de 1000 centrales solaires photovoltaïques pour les populations des zones rurales en partenariat. Rendu à ce jour, près de 350 localités sont déjà servies. " Le secteur de l'énergie au Cameroun est principalement dominé par l'hydroélectricité, le gaz naturel et l'énergie brute. Ces deux dernières sources sont des énergies fossiles. Par conséquent, elles contribuent également à la dégradation du climat et donc à la destruction de l'écosystème", en ce qui le concerne, déclaré le Président du Northern African Digital Power Business, Monsieur GONGYUQING. Toute chose confère alors toute la pertinence au projet de société verte et intelligente que promeut HUAWEI. Et Monsieur GONGYUQINQ d'ajouter qu'il y aurait une restauration du climat, une préservation des ressources naturelles, une baisse des coûts de l'électricité entraînant un développement économique. Il y aurait également réduction des accidents sur les autoroutes, puisqu'il y aurait des capteurs pour détecter le mouvement de chaque voiture sur la route."

En effet, HUAWEI prône la solution " i Site Power". Pour la Directrice Relations Publiques HUAWEI Zone CEMAC, Edmonde DJIOKENG TEBOH, " aujourd'hui, en parlant de digitalisation, il ne s'agit pas seulement des télécommunications. On va désormais parler de la digitalisation de l'énergie avec la production des énergies verres. HUAWEI, après beaucoup de travail et de recherche, a pensé à mettre sur pied une solution d'énergie numérique qui est essentiellement axée sur l'utilisation des énergies renouvelables, et qui pourrait considérablement diminuer l'émission de gaz carbonique dans l'air et de fait, contribuer à l'assainissement de l'environnement pour un monde plus sain et sans carbone."

A PROPOS DE HUAWEI

Huawei est une entreprise fondée en 1987, dont le siège social se trouve à Shenzhen en Chine et qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC).

Aujourd'hui, Huawei est un fournisseur de solutions numériques en terminaux, réseaux et cloud, pour les opérateurs, entreprises et consommateurs. Ses produits et solutions sont déployés dans plus de 170 pays dans le monde.