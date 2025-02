CAMEROUN :: Sa Majesté Kamegne: « Nous saluons la démarche des autorités administratives » :: CAMEROON

Ayant accueilli cette édition du défilé, ce chef traditionnel salue l’engagement républicain des autorités administratives et plaide pour la culture de la paix sur la rive gauche du Noun.

Quels sont vos sentiments au terme de ce défilé du 11 février 2025 à la place des fêtes de Tejouonoun plus connue comme Djioné-Bandjoun II…

C’est une grande joie de vivre la célébration de l’édition 2025 de la fête de la jeunesse ici à Djioné. Toutes les autorités traditionnelles de la rive gauche sont là. Le sous-préfet a envoyé un secrétaire d’administration principale pour le représenter. Il est là. Nous magnifions le vivre ensemble. Nous saluons l’engagement de toutes les forces vives.L'engagement accru de nos populations et élites dans les dialogues sur la consolidation de la paix, le renforcement des relations sociétales verticales et horizontales, les relations verticales étant centrées sur les relations entre les différentes communautés qui vivent sur la rive gauche du Noun, construites autour de la compréhension du contrat social pour une meilleure prestation de services, le renforcement de la légitimité des villages installées depuis un siècle, l'appropriation des processus des relations horizontales autour des diverses enclaves de la société pour une coexistence pacifique sont des leviers que nous activons pour construire la cohésion nationale. Nous sommes soucieux du respect de nos traditions, et surtout de la légalité Républicaines. Nous n’avons rien contre l’installation des autres Camerounais dans la zone. Nous sommes de fervents partisans de l’intégration nationale et de la cohésion sociale

Les jeunes ont chanté et dansé pour magnifier le vivre ensemble sur la rive gauche du Noun. Votre message pour cette jeunesse…

Nous avons suivi le discours du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Paul Biya. Il invite les jeunes au travail et à l’auto emploi. Nous sommes dans la même logique. Nous demandons aux juenes de pratiquer l’agriculture. C’est rentable . Nous disposons des terres à la rive gauche du Noun. Nous sommes disposés à les concéder aux jeunes qui veulent se lancer dans la pratique de l’agriculture. Nous demandons aussi aux jeunes de maintenir cette culture de la paix.

Nous, autorités traditionnelles de la rive gauche du Noun, nous plaidons pour le vivre ensemble. Nous sommes des chefs républicains. Pour nous, la bonne gouvernance est au cœur de la construction d'une nation. Le fonctionnement harmonieux d'institutions étatiques fortes, indépendantes et dotées d'un mandat clair pour la prestation de services, convient parfaitement aux citoyens. Le maintien et le développement des accords et des processus sont une source de renforcement de la cohésion nationale, car les citoyens peuvent s'identifier à l'objectif global. La bonne gouvernance est un pilier fondamental du développement économique et social. La société civile est bien placée dans son rôle de défenseur, de prestataire de services, de militant et de mouvement pour approfondir le dialogue et assurer un engagement durable des décideurs politiques qui sont de solides partenaires du développement.