Dette publique : le casse-tête camerounais

La dette du pays se chiffre à 10 983 milliards de francs Cfa, soit une augmentation de 0,5% en glissement mensuel et de 8,4% en glissement annuel.

Dans sa conjoncture mensuelle de la dette publique du Cameroun, la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA), structure de gestion de l'ensemble des fonds d'emprunts publics de l'État et de ses démembrements, rapporte qu’au 31 août 2021, la dette du secteur public estimée à 45,3% du Pib, se chiffre à 10 983 milliards de F, en augmentation de 0,5% en glissement mensuel et de 8,4% en glissement annuel.

Elle est constituée de 91,8% de dette directe et garantie de l’administration centrale évaluée à 10 083 milliards de F, soit 41,6% du Pib, dont 99,7% de dette directe de l’administration centrale. On y ajoute 8,2% de dette des entreprises et établissements publics évaluée à 899 mil- liards de F, soit 3,7% du Pib.

Selon la CAA, l’encours de la dette directe de l’administration centrale (y compris les restes à payer de plus de trois mois) connait une augmentation de 0,6% en glissement mensuel et 9,0% en glisse- ment annuel. Il est composé de 72,1% de la dette extérieure et de 27,9% de la dette intérieure. La dette avalisée par l’adminis- tration centrale représentant 0,1% du PIB reste statique par rapport au mois précé- dent à 25 milliards de F, et enregistre une baisse de 34,8% en glissement annuel du fait des remboursements. A fin août 2021, l’encours de la dette extérieure de l’Administration centrale évalué à 7 247 milliards de F, représente environ 29,9% du PIB. Il est en hausse de 1,8% par rapport au mois précédent et de 10,7% en glissement annuel.

Sa composition par type de créancier est de 43,4% de dette bilatérale, 43,1% de dette multilatérale et 13,5% de dette commerciale. Complexe sportif d’Olembe Notons que l’encours de la dette intérieure du mois de juillet 2021 a été revu à la hausse de 4 milliards de F, du fait des décaissements enregistrés suite à l’avenant à la convention de financement signée entre le gouvernement et la CCA Bank dans le cadre de la construction du complexe sportif d’Olembé. Cette ressour- ce, destinée au fonds de roulement de l’entreprise chargée des travaux, en atten- dant les décaissements des financements extérieurs, sera remboursée par l’entreprise bénéficiaire à l’Administration Centrale qui se chargera de régler le créancier final.

Suivant la mise à jour de la Balance générale du Trésor, l’encours total des Restes à Payer au 31 août 2021 est évalué à 287,7 milliards de F, dont 66,6% des Restes à Payer de plus de trois mois.

En glissement annuel, ce stock est en diminu- tion de 8,5% et de 4,3% par rapport au mois précédent. Les Restes à Payer de plus de 3 mois, pris en compte dans la dette publique, connaissent une baisse de 9,2% en glissement mensuel et de 12% par rap- port à la même période de l’année 2020, matérialisant ainsi la volonté des autorités de réduire substantiellement ce stock. Egalement, signale la CAA, au cours du mois d’août 2021, aucune transaction n’a été enregistrée au titre de la dette ava- lisée par l’Etat. Son encours est ainsi maintenu à 25,4 milliards de F, soit 0,1% du Pib. Impact du Covid-19 S‘agissant de l’économie camerounaise, la CAA qu’elle a été fortement touchée par les effets combinés de la pandémie de Covid–19, de la persistance des crises sécuritaires et politiques, ainsi que de la baisse des cours mondiaux du pétrole. Selon les projections des autorités natio- nales, les taux de croissance du Pib pour- ront se situer respectivement à 3,4%, 4,2% et 5% pour les années 2021, 2022 et 2023.

Quant à l’inflation, elle devrait se situer autour de 2,3% sur la même période, en dessous de la norme communautaire de 3% établie par la Cemac. Suivant le cadrage budgétaire actualisé 2021-2024 à fin août 2021, le solde global est projeté par les autorités camerounaises à : -3,1% du PIB en 2021 ; -4,1% du PIB en 2022 en tenant compte de l’émission de l’Eurobond 2021 ; -2,1% du PIB en 2023 et -1,4% du PIB en 2024.

Quant à l’inflation il restera en des- sous du seuil de 3% sur la période. Les tra- vaux relatifs à la finalisation du cadrage macroéconomique et l’élaboration de la stratégie d’endettement à moyen terme 2022-2024 à annexer à la Loi de Finances 2022 et la viabilité de la dette publique sur la période 2021-2041 se poursuivent autour du Comité national de la dette publique (Cndp).