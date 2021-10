CAMEROUN :: Les entrepreneurs africains attendus à Douala pour le grand forum annuel du réseau B.H.A :: CAMEROON

La ville de Douala au Cameroun abritera le BHA KUTANA, le plus grand forum annuel du réseau Business Hub Africa (B.H.A.).

Ce rassemblement d’entrepreneurs Africains se tiendra les 11, 12 et 13 Novembre 2021, trois jours riches, d’assises, conférences, expositions, networking, échanges et partages, apprend-on.

Selon les organisateurs, ce sera l’occasion de réunir tous les entrepreneurs africains et les membres du réseau B.H.A. (à travers l’Afrique et la Diaspora)



Le B.H.A. KUTANA fera le tour de l’Afrique chaque année à travers tous les pays dans lesquels le réseau est représenté. L’objectif est de Mobiliser regrouper, constituer la force entrepreneuriale, favoriser le travail en synergie et en solidarité, entre les membres du réseau BHA.

Cette initiative du BHA bénéficie du soutien du Ministère des petites et moyennes entreprises.

« Chacun d’entre nous a un relationnel autour de lui qu’il est en train de se battre pour inviter avec l’accompagnement du ministère des PME que nous saluons beaucoup. A Douala nous avons fait la séance de travail avec la délégation régionale au cours de le rencontre, ils nous ont donné le fichier des entrepreneurs, avec ce genre d’accompagnement, nous sommes sur que nous aurons plus de candidats que de places c’est pour cela que nous convions les uns et les autres à se presser pour avoir leurs places », soutient le président du réseau.

Le financement de l’évènement est sur fonds propres des entrepreneurs du réseau, qui ont bénéficié de l’accompagnement du ministère des Pme et de l’Economie sociale et de l’Artisanat, partenaire technique.

Le BHA KUTANA est le carrefour Networking de grandes rencontres B to B initiées par le réseau BHA (Business Hub Africa) qui regroupe les entrepreneurs et visionnaires Africains, via ses différentes représentations en Afrique et dans la Diaspora, dans les buts de : mobiliser rayonner inspirer.