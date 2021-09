CAMEROUN :: DEMANDE D'ENQUETE SUR LES CARTES DE VACCINATION COVID 19 :: CAMEROON

A Monsieur le Délégué Général à la sureté Nationale

Objet : Demande d’Ouverture d’une enquête en procédure d’urgence,sur la pénurie des cartes de vaccination contre le COVID 19.

Monsieur le Délégué Général,

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous présente ses compliments et vous renouvèle ses encouragements.

La Commission saisit cette occasion pour éveiller votre diligente attention, sur le fait que depuis quelques jours, les citoyennes et citoyens que nous avons convaincu d’aller se faire vacciner dans les centres appropriés, reviennent avec l’information selon laquelle, il y aurait une rupture des stocks des cartes de vaccination.

Alors que beaucoup se sont résignés à repartir bredouilles, ceux qui ont insisté se sont vus octroyés des cartes/spécimens pour aller faire des photocopies.

La Commission regrette amèrement cette situation qui jette plus que du discrédit sur la stratégie gouvernementale de riposte, et contribue à exposer encore plus négativement notre pays, au moment où des soupçons de mauvaise gestion des fonds alloués pour l’opération, enflamme tristement l’opinion et déborde au-delà des frontières.

La Commission recommande en tout état de cause, qu’une enquête soit engagée en procédure d’urgence par vos services, dans la mesure où il est presque probable, sous toute réserve, d’anticiper sur l’existence de quelques trafics internes de voyous en col blancs, ou pire de saboteurs commandités.

Dans l’attente, la Commission vous assure de sa haute et fraternelle considération./.

SHANDA TONME