Le Cameroun, la Rca et le Tchad se concertent sur la gestion des ressources agro-pastorales :: CAMEROON

C’était à l’occasion d’un atelier qui s’est tenu à Douala les 27 et 28 septembre 2021 sous le thème «ATELIER SOUS-REGIONAL SUR LA PREVENTION ET LA RESOLUTION DE CONFLITS LIES A L’UTILISATION DES RESSOURCES AGRO-PASTORALES ET A LA TRANSHUMANCE TRANSFRONTALIERE AU TCHAD, EN RCA et AU CAMEROUN »

Cet atelier fait suite à une collaboration entre la FAO et l’OIM et le gouvernement Camerounais qui exécutent depuis janvier 2020 un projet « Est/Adamaoua/Nord : réduction des tensions/conflits liés à l’utilisation des ressources naturelles autour des activités agro-pastorales » De fait, l’activité agropastorale est rythmée par la transhumance qui est une pratique ancestrale en Afrique centrale qui consiste au mouvement des éleveurs et leur bétail à la recherche de la nourriture et de l’eau.

Dans ce contexte, la dégradation des pâturages, l’indisponibilité des pistes de transhumance, l’empiétement sur les zones de culture, la stigmatisation des éleveurs, la désorganisation de la filière bovine, sont des sources de conflits entre les éleveurs nomades et les agriculteurs sédentaires.

Aussi, l’objectif de cet atelier était de fournir « un cadre approprié d’échanges et de partage d’expériences entre les acteurs régionaux et sous régionaux impliqués dans la gestion de la transhumance » Pour y parvenir, un état des lieux de la transhumance dans la sous région était nécessaire. A savoir : les connaissances relatives de la transhumance, les mécanismes de prévention et résolution des conflits, l’amélioration de la transhumance dans la sous région, formuler des recommandations et un plan d’action, susciter l’intérêt auprès des bailleurs de fonds en vue de mobiliser une gestion plus efficace de la transhumance eu sein de la sous région.

Pour y parvenir, l’atelier était divisé en quatre plénières. La première, subdivisée en trois thèmes portait sur « Etat des lieux des conflits agro-pastoraux dans les pays de la CEEAC et mécanismes de résolution des conflits agro-pastoraux » le plénier numéro deux portait sur « gouvernance responsables des régimes fonciers en lien avec la gestion de la transhumance, les aires protégés et l’impact de changement climatique sur la résilience des communautés pastorales » La troisième plénière portait sur « Règlement de la transhumance dans les pays de la CEEAC : quels mécanismes de gestion et d’encadrement de la transhumance pour une mobilité pastorale apaisée » La dernière plénière à tablé sur « pour une intervention coordonnée et pérenne des acteurs : quelle stratégie de mobilisation des partenaires et des ressources pour développer des synergies et soutenir les interventions en cours et à venir » ?