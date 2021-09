CAMEROUN :: Un an de prison ferme pour vol :: CAMEROON

Statuant publiquement, contrairement à l’égard de l’accusé Steve Donfack en référence aux articles 74, 320 et 96 du code pénal, le tribunal a déclaré le jeune garçon coupable des faits de vol aggravé en coaction et de recel en qualité de délinquance primaire et de sa bonne tenue devant le tribunal. Des circonstances atténuantes lui ont été accordées. Agé de 26 ans, Steve Donfack ne cache pas sa joie étant dans le box des accusés.

Maintenu depuis le 16 octobre 2020, Steve Donfack n’a plus que quelques jours pour purger entièrement sa peine. Une contrainte d’une durée de six mois lui sera également appliquée. Accusé de vol et de recel, l’accusé a reconnu les faits au cours de l’enquête préliminaire et devant le juge d’instruction. Des aveux qu’il a réitérés au cours de ses deux audiences. Ledit vol se déroule au quartier Manguiers le 9 septembre 2020.

A l’aide d’un véhicule, Steve va porter atteinte à la fortune de sieur Olivier Mbang en emportant un téléviseur, une bouteille à gaz et un régulateur de tension. Aussitôt interpellé par les riverains, Ibrahim se retrouve au commissariat d’Etoudi où il a rejoint par la suite la prison centrale de Kondengui le 16 octobre 2020.