Eto'o-Marc Brys : La polémique reprend.

Hier, devant les caméras au Maroc, l’entraîneur des Lions Indomptables, Marc Brys, a déclaré lors d’une interview, après avoir découvert ses adversaires – notamment la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Mozambique – qu’il n’avait peur ni de la Côte d’Ivoire, notre adversaire intime, ni de Samuel Eto’o, président de la Fédération Camerounaise de Football. Cette déclaration confirme que la hache de guerre n’est toujours pas enterrée. Selon nos sources, le président de la Fecafoot ferait tout pour ternir l’image de l’entraîneur dans les coulisses. Le récent remaniement du poste de secrétaire général s’inscrit dans cette logique : l’ancien secrétaire, connu pour son approche rationnelle de cette situation, a été remplacé par un proche de Samuel Eto’o, partageant avec lui des affinités culturelles.

La première mission du nouvel élu serait d’entraver subtilement les ambitions de Marc Brys afin de limiter ses succès lors des prochaines compétitions des Lions Indomptables. Samuel Eto’o, sûr de son influence au sein du gouvernement, continue d’agir selon son bon vouloir. Malgré la suspension qui plane sur lui, il persiste à dominer la scène publique, multipliant les apparitions lors de fêtes, voyages, événements festifs ou rencontres scolaires. Il est aujourd’hui le seul joueur au monde à avoir suscité autant de controverses depuis la fin de sa carrière. Même des légendes telles que Maradona ou Pelé n’ont jamais poursuivi une telle quête de notoriété. Ce temps précieux, qu’il pourrait consacrer à la formation intellectuelle, est malheureusement gaspillé.

La jeunesse camerounaise, pourtant avide de modèles éducatifs et inspirants, semble hypnotisée par une image unique, celle d’un homme qu’elle a déjà vu et revu. Le Cameroun, paralysé par cette fascination malsaine, néglige de guider ses jeunes vers un avenir plus constructif. Eto’o Fils, aujourd’hui, n’a plus grand-chose à offrir, si ce n’est une image qui peine à masquer des idées limitées. Et comme notre pays semble parfois préférer les illusions associées au sport, on laisse cette jeunesse s’engouffrer dans un chemin pouvant mener à une forme de suicide collectif. Cependant, Marc Brys a raison : il ne faut pas avoir peur. Il ne doit pas courber l’échine face à des pressions où d’autres cèderaient. Il doit rester ferme et digne, fidèle à lui-même.