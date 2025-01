CAMEROUN :: Chefs Traditionnels et Fidélité Politique : ils font Bloc Derrière Paul Biya :: CAMEROON

À l’image de 1982 et 1992, le président Paul Biya peut encore compter sur le soutien indéfectible de ses alliés les plus solides lorsqu’il s’agit de présidentielle : les chefs traditionnels. Ces figures paternelles, que l’imaginaire populaire associe à l’octroi du pouvoir traditionnel, semblent une fois de plus prêtes à renouveler leur onction. Ce lundi 27 janvier 2025, ils étaient nombreux, chefs et représentants, à affluer au Palais des Congrès pour affirmer, avec éclat, leur adhésion à une éventuelle candidature de leur mentor aux prochaines élections présidentielles de 2025.

Dans ce lieu solennel, véritable agora du peuple, les chefs traditionnels arboraient des visages détendus, souriants, marqués d’une sérénité qui n’a d’égal que leur détermination. Les discours se sont succédé, portés par des voix pleines de conviction et de déférence, exaltant les mérites d’un président qui, malgré le poids des années, demeure à leurs yeux l’incarnation de la stabilité et de la continuité. Leur message était limpide : Paul Biya doit rester leur candidat. Les spéculations allaient bon train quant aux coulisses de cette rencontre de haut niveau. Pourtant, comme souvent, les murmures et les allégations restent invérifiables, les recettes de ce pacte scellé entre tradition et pouvoir demeurent hors de portée. Cette posture des gardiens des coutumes contraste cependant avec celle des évêques, exprimée le mois dernier dans un discours appelant à l’alternance.

Là où les évêques, revêtus d’une modernité héritée de l’Occident, prônaient un changement, les chefs traditionnels ont choisi de rester fidèles à leurs racines. Le rejet implicite de cette modernité importée témoigne d’une estime intacte pour Paul Biya, que certains avaient peut-être sous-estimée. Ces sages, porteurs d’une vision ancestrale de la société, restent convaincus que le président demeure le garant de la sécurité nationale.

Et cela, à leurs yeux, justifie leur fidélité. Leur présence et leur engagement, dignes de respect pour un homme qu’ils considèrent comme le gardien de l’équilibre national, ont suffi à enflammer l’enthousiasme de Paul Atanga Nji, maître des lieux et des cérémonies. « Je porterai cette nouvelle à qui de droit », a-t-il déclaré, visiblement ravi. Dans leur rôle séculaire de médiateurs et de stabilisateurs, les chefs traditionnels rappellent leur expérience des périodes de paix et de chaos. Ils se disent prêts à accompagner le processus électoral, en conseillant les populations sur la nécessité de préserver la paix, ce bien précieux et fragile que seule la sagesse peut entretenir.