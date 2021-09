CAMEROUN :: Anniversaire : L'agence universitaire de la francophonie exalte ses 60 ans d'existence à Yaoundé :: CAMEROON

La 60 ème bougie de l'Agence Universitaire de la Francophonie ( AUF), est fortement marquée par la première édition de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique.

Roumanie. L'Université de Politechnica de Bucarest est l'épicentre des manifestations ressortissant au 60 ème anniversaire de l'AUF. C'est depuis cette institution académique que, sont coordonnées par visioconférence, les activités de la première édition de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique. Siège de la Région Afrique Centrale et Grands Lacs de l'AUF, Yaoundé, par le biais de l'Université de Yaoundé 1, accueille l'événement pour le compte de la zone suscitée. Débutée mardi, les assises de l'Ecole nationale supérieure polytechnique de l'Université de Yaoundé 1, prennent fin ce vendredi, 24 septembre 2021. Il s'agit d'un conclave des chefs d'institutions universitaires membres de l'AUF.

Les travaux planchent sur le devenir des universités francophones, à l'aune d'un monde de plus en plus dominé par la science et la technologie. Le conclave de Yaoundé est aussi l'occasion de la 18 ème Assemblée générale de l'AUF. Celle-ci est l'occasion de proposer une nouvelle stratégie pour les quatre ans à venir, pour ses États membres. "C'est à partir de là qu'on pourra dérouler des programmes spécifiques. Ici au Cameroun, nous avons un certain nombre de programmes dans la région Afrique Centrale et Grands Lacs qui, s'articulent autour de l'innovation, la culture numérique, le renforcement de la recherche, la qualité de la recherche et l'accompagnement des étudiants et des enseignants d'université", a indiqué le directeur régional AUF Afrique Centrale et Grands Lacs., la Professeure Aissatou Sy-Wonyu.

Il y a quelques années, l'AUF avait fait sien, le concept d'une organisation portée vers l'économique, avec une emphase sur le binôme formation - employabilité. Ce qui, passe nécessairement par la professionnalisation des enseignements. En effet, le voeu de l'AUF est de permettre aux étudiants, de devenir eux-mêmes des employeurs, sans s'accrocher à la Fonction publique ou aux grandes entreprises privées, rêves qui, tourmentent généralement les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur.

Belle entame de cette première édition de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique : la Roumanie a annoncé la disponibilité de 10 bourses académiques, au profit des étudiants africains inscrits dans le réseau des établissements de l'AUF.