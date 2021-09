Intelcia lance son « Graduate Program » au Cameroun :: CAMEROON

Il s’agit d’un programme citoyen du réseau Intelecia dont le Cameroun est le premier Pays au sud du sahara à bénéficier. L’objectif est de former les futurs managers et leaders du Groupe pour accompagner son expansion. Cela se fait après Un fasttrack de 3 ans via un parcours de formations et certifications. Ce programme a étépresenté aux journalists.

Le lancement du “graduate program”

Intelcia qui est une multinationale africaine et acteur global de l’outsourcing, lance son Graduate Program au Cameroun. Le Cameroun, où Intelcia est présente depuis 2015, devient ainsi le premier pays d’implantation du Groupe – hors Maroc – à lancer ce programme qui cible les étudiants des écoles d’ingénieurs et ceux des grandes écoles de commerce. L’objectif est de faire de ces talents des managers internationaux et de futurs leaders, à même de porter l’expansion du Groupe dans de nouvelles géographies et de nouveaux métiers.

Les contours du “graduate program”

le Graduate Program offre un parcours complet de trois ans à ces jeunes lauréats, avec 3 à 5 missions d’une durée de 6 à 12 mois au sein des différentes directions locales et centrales. Un passage par les opérations est de rigueur afin de bien comprendre le cœur de métier du Groupe. Ce circuit est ponctué d’une mission de 6 mois à l’international. Tout au long des 3 années, les talents suivent, en parallèle, des formations certifiantes sur la gestion de projet (PMP, CAPM), le management, etc. Enfin, un coaching personnalisé et un mentoring par les membres de la direction sont également prévus, pour une meilleure montée en compétences. Ces futurs managers pourront travailler sur des projets ambitieux qui contribuent au développement international du groupe (projet d’analyse, de pilotage et des initiatives novatrices). Pour Jean-Yves Kotto, Chairman Afrique Subsaharienne d’Intelcia, « Nous sommes fiers de lancer le Graduate Program au Cameroun et d’accompagner le groupe dans son développement. Et nous sommes d’autant plus fiers d’offrir l’opportunité à de jeunes diplômés camerounais de devenir des Managers d'envergure internationale grâce à Intelcia »

Un incubateur d’empois

Véritable accélérateur de carrière, ce cursus sera lancé au Cameroun dès le début de 2022, avec le concours de plusieurs établissements universitaires. La FGI (Faculté de Génie Industriel), L'ENSET (Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique), ISTG-AC (Institut Supérieur de Technologie et de Gestion d'Afrique Centrale), IUC (Institut Universitaire Catholique Saint Jérôme), IUC (Institut Universitaire de la Côte), IUG (Institut Universitaire du Golfe de Guinée) et IAI (Institut

Africain d'Informatique), ont ainsi été ciblés. Pour conclure, Paola JombiNjolle, RH Manager Intelcia Cameroun rassure « Au sein d’intelcia, nous tentons de créer les conditions pour accueillir et cultiver les talents, pour qu’ils aient envie de nous rejoindre. Nous leur offrons l’environnement idoine pour vivre une expérience stimulante pour qu’ils fassent de leur mieux tous les jours, et qu’ils fassent encore mieux dans le futur ; pour qu’ils relèvent les challenges auxquels ils doivent faire face »

À propos d’Intelcia

Acteur global de l’outsourcing, Intelcia accompagne ses clients depuis 20 ans dans l'externalisation de leurs opérations, en conjuguant talents, technologies et processus pour offrir un service sur-mesure et des compétences aux standards internationaux. Afin de permettre à ses clients de se concentrer sur leurs enjeux et cœur de métier, Intelcia propose une offre globale on shore, Near shore et offshore autour de 4 pôles de solution : Gestion de la relation client, externalisation de solutions IT, BPO (Business process outsourcing) et services digitaux. Présent en Europe, en Afrique et en Amérique, à travers 18 pays, le groupe compte actuellement près de 35000 collaborateurs répartis sur 72 sites.

Depuis 2016, Intelcia compte le Groupe Altice parmi ses actionnaires, sur lequel il s’appuie pour accélérer sa croissance à l'international.