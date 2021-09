ÉTATS-UNIS :: USA: Trois fraudeurs Camerounais aux arrêts :: UNITED STATES

Ils sont au total trois Camerounais du Maryland qui font actuellement face à une inculpation de la justice fédérale pour avoir déposé plus de 600 demandes frauduleuses de chômage entraînant des pertes de plus de 2,7 millions de dollars à l'Etat américain

C'est le Ministère de la Justice via le bureau du procureur des États-Unis du District de Maryland qui a rendu public cette information le 20 septembre dernier.

Selon ce dernier, les trois inculpés utilisaient des renseignements personnels d’identification des victimes pour déposer des demandes de chômage frauduleuses dans le Maryland, le Michigan, le Tennessee et dans plusieurs autres États. Stratagème visant à obtenir frauduleusement plus de 2,7 millions de dollars en allocations de chômage.

L’acte d’accusation devant la justice américaine d'abord renvoyé le 30 août dernier a abouti le 20 septembre par l’arrestation des principaux accusés.

Les personnes incriminées dans l’acte d’accusation sont :

Gladstone Njokem, 34 ans, de Hyattsville, Maryland;

Martin Tabe, 32 ans, de Bowie, Maryland; et

Sylvester Atekwane, 31 ans, de Hyattsville.

Les accusés ont comparu devant le juge Beth P. Gesner pour la première fois le 20 septembre 2021, au tribunal du district américain de Baltimore.

13 chefs d’accusation sont retenus contre eux

Selon le juge, de février 2020 à février 2021, Njokem, Tabe, Atekwane et d’autres ont usurpé l’identité des victimes afin de soumettre des demandes frauduleuses d’allocation de chômage. Ils ont dû utiliser des stratagèmes dont ils sont les seuls à maîtriser les contours pour avoir accès aux informations personnelles de plusieurs victimes

Par exemple, Njokem a obtenu des informations d'identification personnelle d’au moins une victime en prétendant faussement vendre des chiots. En échangeant des copies de carte d'identité entre le vendeur et l'acquéreur du chiot, ils auraient partagé ces informations d'identification entre eux. C'est à travers ces informations que le Sieur Njokem a pu soumettre des demandes frauduleuses de prestations d’assurance-chômage dans le Maryland, le Michigan et le Tennessee.

L’acte d’accusation fait état des demandes frauduleuses qui contenaient de fausses déclarations concernant les coordonnées, l’adresse, la disponibilité du travail des victimes etc..

Les fraudeurs auraient utilisé de fausses adresses physiques pour les demandes d’assurance-chômage, de sorte que toutes les prestations d’assurance-chômage versées par l’État soient reçues par eux.

L’acte d’accusation fait état de ce que, Njokem, Tabe, Atekwane et d’autres ont introduit au moins 600 demandes frauduleuses d’allocation chômage dans le Maryland, le Michigan, le Tennessee et au moins seize autres États, entraînant plus de 2,7 millions de dollars de pertes réelles.

S’ils sont reconnus coupables, ils risquent une peine maximale de 20 ans de prison. Ils sont également passibles d’une peine obligatoire de deux ans d’emprisonnement, consécutive à toute autre peine imposée, pour vol aggravé d’identité .