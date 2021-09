CAMEROUN :: Vol des ordinateurs : Le doyen de la Fac Sciences, seul responsable avec les étudiants incriminés :: CAMEROON

L'affaire du vol de près de 500 ordinateurs portables Paul Biya Higher Education Vison (PBHEV) à la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1, est déjà dans les rôles du Tribunal criminel spécial (TCS) de Yaoundé.

Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient d'abord, selon les canons du journalisme, de faire connaître les faits, afin de permettre même à toute personne qui découvre pour la première fois une affaire, de la comprendre ne serait-ce que de façon ramassée. Le chef de l'État, Paul Biya, en 2016, avait décidé de doter les étudiants camerounais, de 500 mille ordinateurs portables. Un prêt de 75 milliards est alors contracté à cet effet, auprès d'Eximbank of China. La distribution des ordinateurs aux étudiants dûment inscrits dans les universités d'État et dans les instituts privés d'enseignement supérieur, se passe sans anicroche depuis plusieurs années. Mais A la Faculté des Sciences (FS) de l'Université de Yaoundé 1, ce n'est pas le cas sous l'ère du doyen, Prof. Jean Claude Tchouankeu.

Les ordinateurs PBHEV confiés au doyen de cette Faculté, le Prof. Jean Claude Tchouankeu, suivent plutôt une trajectoire n'ayant rien à voir avec les canons de l'administration. Le doyen confie plutôt les clés du magasin des ordinateurs à une belle étudiante avec qui selon les langues médisantes, il entretiendrait une relation d'amour : Hornelle Vanessa Kamaha, présidente de l'Association des étudiants de la Faculté des Sciences. Cette dernière qui est devenue la véritable gérante des ordinateurs à distribuer à la Faculté, s'en sert à volonté. Aidée de plusieurs membres de son bureau, dont Étienne Minsongo Mendo (les deux étudiants sont étudiants à l'École normale supérieure de l'Université de Yaoundé 1), Hornelle Vanessa Kamaha vend des centaines d'ordinateurs. Certains sont retrouvés par les fins limiers de la gendarmerie ; quelques receleurs sont identifiés. Ils passent aux aveux pour sauver leur tête. Des sources rapportent que les ordinateurs sont vendus à 20 mille francs CFA l'unité. Certaines sources avancent qu'en réalité, ce sont 1424 ordinateurs qui ont été volés et vendus. Il s'agit d'un vol sans effraction.

En février 2021, l'affaire est portée à la gendarmerie par le Recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Maurice Aurélien Sosso, après que la commission d’audit de l'institution académique a confirmé le vol des ordinateurs. La disparition des ordinateurs intrigue à plus d'un titre : il n'y a pas eu de vol par effraction, pas de casses. Les machines ont été emportées " dans la paix " et la sérénité, par une personne ayant dûment accès au magasin. Or, c'est l'étudiante Hornelle Vanessa Kamaha qui, détient les clés du magasin des ordinateurs PBHEV, dont la garde et la gestion lui ont été curieusement confiées, et ce, sans aucun contrôle, par le Pr. Jean Claude Tchouankeu le doyen de la Faculté des Sciences, et petit ami, selon les mauvaises langues, de l'étudiante de l'ENS de Yaoundé.

En février dernier, les étudiants présumés voleurs sont gardés à vue à la gendarmerie, avant d'être relaxés sur diligence du Recteur de l'Université de Yaoundé 1 qui selon nos informations, avait imploré la clémence du procureur près le tribunal de première instance (TPI) de Yaoundé - Centre administratif, pour que ces derniers puissent prendre part aux compositions de fin de 1er semestre. Les étudiants présumés coupables de vente de plusieurs centaines d'ordinateurs destinés à leurs camarades, seront ensuite entendus par les enquêteurs du Secrétariat d'État à la Défense (SED), ainsi que le doyen de la Faculté des Sciences.

Le Recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Pr. Maurice Aurélien Sosso quelques mois après, va suspendre les Hornelle Vanessa Kamaha et Étienne Minsongo Mendo, de l'ENS de Yaoundé. Les deux Normaliens ne prendront donc pas part aux examens de fin d'année.

Le 07 septembre 2021, une réunion a lieu à l'Université de Yaoundé 1. Elle est présidée par le Recteur de ladite université. Le cas des deux étudiants de l'ENS suspendus pour vol présumé d'ordinateurs, est mis sur la table. Les deux étudiants suspendus sont défendus par certains responsables. Selon des indiscrétions échappées de la salle de réunion, le Recteur qui trouve même scandaleux qu'il lui soit proposé de lever la suspension de deux étudiants accusés d'avoir volé des centaines d'ordinateurs destinés à leurs camarades, ajoute même qu'il envisage l'exclusion définitive de Hornelle Vanessa Kamaha et Étienne Minsongo Mendo, de l'ENS de l’Université de Yaoundé 1.

Le 13 septembre 2021.

Le dossier des ordinateurs volés sans effraction à la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1, est transmis au TCS. Seulement, rapporte-on, le Recteur et les enquêteurs de la gendarmerie, n'avaient pas la même perception des choses. Pour le patron de l'Université de Yaoundé 1, l'affaire devait être aux mains du TPI de Yaoundé - Centre administratif. Pour les gendarmes arrivés au terme de leurs enquêtes préliminaires, le dossier relève de la compétence du TCS, parce que les ordinateurs volés ont une valeur de plus de 100 millions francs CFA. Faut-il le rappeler, le TCS est une juridiction spéciale créée il y a neuf ans, pour connaître des affaires de détournement de deniers publics supérieures ou égales à 50 millions francs CFA.

Ce qu'il faut savoir.

Contrairement à un traitement délibérément erroné ou à dessein de ce dossier par certains journalistes, le Recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Maurice Aurélien Sosso, n'est pas directement concerné par le vol des ordinateurs PBHEV à la Faculté des Sciences, sinon en qualité de témoin, et de patron de l'institution académique. Celui qui est mis en cause dans cette sulfureuse affaire, c'est le doyen de la Faculté des Sciences, Prof. Jean Claude Tchouankeu. Il est vivement reproché à ce dernier d'avoir violé les règles de l'administration, en confiant la garde et la distribution des ordinateurs, à une personne n'ayant pas qualité. En effet, le doyen de la FS avait confié les clés du magasin des laptops, à Hornelle Vanessa Kamaha. Elle est étudiante en Informatique à l'ENS de Yaoundé, et était présidente de l'Association des étudiants de la faculté des sciences. Elle avait alors profité de la relation particulière qu'elle entretient avec le doyen, profité du laxisme de ce dernier, pour vendre des centaines d'ordinateurs sur le marché noir, aidée par plusieurs accolytes, dont Étienne Minsongo Mendo qui est aussi étudiant à l'ENS de Yaoundé.

Le Prof. Jean Claude Tchouankeu à qui les ordinateurs de la Faculté des Sciences avaient été remis comme aux autres doyens des Facultés de l'Université de Yaoundé 1, devra donc faire face à ses responsabilités, en expliquant aux juges du TCS par quelle norme administrative, il avait confié ses charges à une étudiante, alors qu'il est assisté de deux vice-doyens ? Quant aux étudiants incriminés, ils devront répondre des faits de vol présumé, ce d'autant plus qu'ils sont élèves-professeurs, et appelés donc à enseigner, éduquer. Il n'est donc pas aisé dans le traitement journalistique de cette affaire, de mettre le recteur en avant, comme si les ordinateurs avaient été volés à son niveau. Faut-il le rappeler, les doyens des universités d'État sont des responsables de haut niveau. Ce sont des chefs d'établissement.