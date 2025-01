CAMEROUN :: Le Mouvement TOKNA Sports célèbre ses 5 ans les 22 et 23 février :: CAMEROON

Unité et inclusion sociale à l'honneur. Ce sera les 22 et 23 février 2025, à Mbandjock dans le département de la Haute- Sanaga ( région du Centre), avec le Mouvement TOKNA Sports, lequel fêtera ainsi son 5ème anniversaire. L'événement, d'une pertinence indiscutable, sera placé sous le thème « Le sport au service du multiculturalisme et de l’intégration sociale pour un développement inclusif ». Une célébration qui mettra en lumière le rôle du sport comme catalyseur d’unité, de diversité et de solidarité au sein des communautés.

Depuis sa création, TOKNA Sports s’est imposé comme un acteur de premier plan dans la promotion du sport en tant qu’outil de dialogue interculturel et d’inclusion sociale. En cinq ans, le Mouvement a réussi à briser les barrières culturelles et sociales grâce à des initiatives sportives et culturelles favorisant le vivre-ensemble et la cohésion sociale. Combattre la marginalisation et l'exclusion, a toujours été au coeur des préoccupations de TOKNA Sports.

Un Programme alléchant

Pour marquer cet anniversaire, TOKNA Sports propose un programme varié et propice au rassemblement de toutes les couches sociales. Au menu, des compétitions sportives et démonstrations ouvertes à tous. Indépendamment de l’âge ou des origines, ces dernières offrent à tous l’opportunité de participer à des moments particulièrement agréables.

Débats et ateliers thématiques



Un espace de réflexion pour discuter du rôle du sport dans la promotion d’une société inclusive et multiculturelle. Avec en prime, la célébration de la diversité culturelle du Cameroun. Des spectacles culturels et des animations mettant à l’honneur les différentes communautés, renforçant les liens d’amitié et de solidarité.

Le sport, moteur de cohésion sociale

Ce 5ᵉ anniversaire s’articulera autour d’un thème porteur de valeurs universelles. Il rappelle que le sport est un langage universel capable de transcender les différences, de rapprocher les communautés et d’inspirer des initiatives porteuses pour un développement harmonieux et durable.

Les raisons d'être des nôtres

Parce qu'il s'agit, entre autres, d'un rendez-vous unique, avec une offre unique. Ce sera l’occasion de célébrer la diversité et l’inclusion à travers des activités interactives. Des moments d’échange enrichissants avec des experts et des acteurs engagés dans le domaine sportif et social. Une opportunité de s’impliquer dans un événement qui allie performance sportive et engagement communautaire.