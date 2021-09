CAMEROUN :: L’école publique de Manoka reçoit des dons du BIR :: CAMEROON

La remise solennelle s’est faite en présence du sous préfet de Manoka et de Madame la déléguée départementale de l’éducation de base du Wouri.

La période actuelle n’est pas la plus heureuse pour le bataillon d’intervention rapide au Cameroun, il y’a encore quelques jours , des membres de ce corps perdaient la vie dans une embuscade dans le NOSO. En dépit de cette actualité, le chef de bataillon Kiki Janvion commandant le BIR Douala n’a pas dérogé à son agenda. Comme prévu , ses hommes et lui sont retournés à l’école publique de Manoka centre pour remettre des dons divers aux élèves et aux responsables de cet établissement.

Il faut préciser déjà qu’il y’a une semaine ceux-ci avaient procédé à un investissement humain dans cette école histoire d’assainir le cadre d’apprentissage des enfants de Manoka. Pendant cet exercice de citoyenneté grandeur nature , le Commandant Kiki Janvion avait pris le soin de s’entretenir avec les responsables de cet établissement pour faire un état des lieux des besoins urgents afin que cette année scolaire se déroule dans de bonnes conditions .

C’est donc au sortir de ces entretiens qu’il avait promis de revenir mais pas les mains vides.

pour tenir à sa promesse, il a décidé le vendredi 17 septembre dernier de remettre aux responsables de cette école des dons de divers ordres. « à travers cette remise de dons , nous voulons marquer notre total engagement. Ces actions que nous posons s’inscrivent dans le raffermissement de nos liens avec la population » ainsi s’exprime un commandant Kiki plutôt heureux de savoir que ces dons feront beaucoup de bien aux bénéficiaires.

Anang Nding Wallang Walter le sous préfet de Manoka dira à ce propos que : « ils ont vu la vulnérabilité de la population de Manoka et ont compris les manques de celle-ci. Ces dons vont non seulement aider les el, mais aussi la communauté éducative toute entière afin que celle-ci puisse accomplir sa mission dans de meilleures conditions »

Ce sont donc d’élèves et enseignants de l’école publique de Manoka heureux qui ont reçu en plus des table-bancs , du matériel didactique, du matériel de lutte contre la Covid-19 et des denrées de première nécessité.

Pour un meilleur épanouissement des enfants les éléments du BIR Douala ont réhabilité les latrines et construits des petits goals où ils vont pouvoir jouer au foot pendant les récréations.

Cette actions du BIR qui s’inscrivent déjà dans la continuité de ce qui se fait depuis quelques années confirme le slogan de ce corps d’élite de l’armée camerounaise «le BIR au service de la population »