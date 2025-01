CAMEROUN :: Accident de moto à Douala : Un couple de jeunes mariés gravement blessé :: CAMEROON

Un drame a frappé un couple de jeunes mariés ce dimanche à Douala, au lieudit « Descente Bénédicte », entre le carrefour Ndokoti et BP Cité (Douala III). Marius K., 38 ans, cadre d’administration, et son épouse Virginie Chanelle E., 30 ans, couturière, ont été violemment percutés par un autre « deux-roues » alors qu’ils rentraient d’une visite chez la grand-mère de la mariée. Leur histoire, qui aurait dû être marquée par la joie des premiers jours de mariage, a basculé en un instant.

Dimanche après-midi, le couple, qui venait de célébrer son union la veille, samedi 18 janvier, devant un officier d’état civil à Deido (Douala 1er), circulait à moto-taxi. C’est alors qu’un autre motocycliste, roulant à contre-sens, les a heurtés de plein fouet. L’accident, survenu dans une zone connue pour son trafic dense et parfois chaotique, a laissé des séquelles graves. Marius K. souffre d’une fracture du crâne, tandis que Virginie Chanelle E. a subi une triple fracture à la jambe gauche. Leur conducteur de moto-taxi, lui, s’en est sorti indemne, et le conducteur responsable de l’accident a été légèrement blessé au bras.

Le couple, résidant habituellement à Yaoundé, avait choisi Douala pour célébrer leur mariage, ville où chacun d’eux a des attaches familiales. Après une soirée dansante organisée dans une salle de fête à Deido, ils avaient prévu de rendre visite à leurs proches. Dimanche matin, ils ont d’abord passé du temps chez les parents de Marius à Bonewonda (Douala V), avant de se rendre chez Mamy Dorcas, la grand-mère maternelle de Virginie, âgée de 84 ans. C’est au retour de cette visite que l’accident s’est produit.

Les secours, alertés par des témoins, sont rapidement intervenus sur les lieux. La gendarmerie a pris en charge les victimes et les a transportées vers un centre médical pour des soins d’urgence. Les images du lieu de l’accident, partagées sur les réseaux sociaux, montrent une scène choquante, avec les deux motos accidentées et des traces de sang sur la chaussée. Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et identifier les responsabilités.

Cet événement tragique rappelle une fois de plus les dangers de la circulation à Douala, où les « bend-skinneurs » (motocyclistes) sont souvent impliqués dans des accidents graves. La conduite à contre-sens, le non-respect du code de la route et le manque d’infrastructures adaptées contribuent à cette insécurité routière. Les autorités locales sont régulièrement interpellées pour renforcer la sécurité sur les axes routiers et sensibiliser les usagers aux risques.

En attendant, Marius et Virginie, qui avaient échangé leurs vœux de mariage la veille de l’accident, doivent maintenant faire face à une longue convalescence. Leur famille et leurs proches se mobilisent pour les soutenir dans cette épreuve. Cet accident souligne l’importance de la prudence sur les routes, surtout pour les jeunes couples qui débutent une nouvelle vie ensemble.