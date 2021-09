MONDE ENTIER :: Les produits de marque Staunch gagnent le marché du mobile :: WORLD

Le marché du mobile s’enrichie d’une nouvelle marque. Il s’agit d’une marque d’origine Indienne qui fait une entrée dans les accessoires du mobile au Cameroun. Déjà, sur le terrain du marché, les utilisateurs se montrent de plus en plus satisfaits.

La marque Staunch vient dans le top 3 des fournisseurs accessoires mobiles en Inde. Elle dépasse chaque jour les frontières de ce pays peuplé pour conquérir les continents Européens et Africains. Plus qu’une marque, Staunch est un style de vie qui s’occupe de l’électronique grand public, la mode. Spécialement conçu pour les mélomanes, elle présente langage, design et spécificités pour la jeunesse androïde, dans un monde qui prend les allures d’un grand village.

Justement, pourquoi staunch ? Pour Rohit Rajwani, représentant de la marque au Cameroun « parce que Staunch signifie loyal et engagé et que c’est notre vision envers nos clients, nous leur offrons des produits de qualité qui viennent apporter une plus value sur les produits déjà existants » Des produits qui suscitent déjà une émulation sur le marché dans le cadre d’ne concurrence pure et parfaite. Déjà, on les trouve, achalandés à Douala, ancien 3e, Bonamoussadi, Bonaberi, Bepanda etc. Mais aussi à Yaoundé, Bafoussam, Garoua…

Tous estampillés Staunch, la panoplie de produits est composée de chargeurs, Power bands, écouteurs bluetooth, câbles, casques, montres connectées, rallonges, hauts parleurs. A l’endroit des demandeurs de plus en plus nombreux, Rohit rassure « Des stocks de produits ont été commandées pour satisfaire la clientèle de plus en plus nombreuses. Nous entendons couvrir tout le Cameroun et la zone Afrique centrale »