CAMEROUN :: Crise anglophone : La toile très choquée après la mort d'une fille par balle perdue :: CAMEROON

La crise politico-militaire qui fait rage dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun, continue d'endeuiller de nombreuses familles. Depuis le début de la semaine, les internautes sont très heurtés par la mort d'une jeune fille.

La prénommée Vanessa a trouvé la mort en début de semaine, alors qu'elle était à bord d'un véhicule transportant d'autres personnes. La jeune fille est morte sur la route de Buea, alors qu'elle tentait de rallier Kumba, afin de prendre part aux obsèques d'un ami à son papa. Le véhicule a été piégé entre des tirs nourris des affrontements qui opposent l’Armée camerounaise aux miliciens séparatistes anglophones.

Il n'a pas été possible d'établir le camp dont la balle la balle a tué la jeune dame. Vanessa a été atteinte mortellement par une balle perdue. Plus chanceux, les autres occupants du véhicule ont été blessés, et référés dans un hôpital du coin.

La candeur et le jeune âge de la fille tuée par balle, choquent particulièrement l'opinion. Vanessa menait une modeste vie à Mbalangi son village natal, dans l'arrondissement de Mbonge, région du Sud-Ouest Cameroun.