CAMEROUN :: Décès au Congo de Augustin Tchoupo, actuel entraîneur de LIFCA de Limbé :: CAMEROON

Augustin Tchoupo, entraîneur de football en enseignant des universités, est décédé de façon subite, ce mercredi 15 septembre 2021, au Congo.

Il y a quelques semaines, lors de la finale des barrages dans la ligue régionale du Sud-Ouest où il dirigeait son club LIFCA de Limbé qui s’était finalement incliné contre Best Stars de Limbé, à la séance des tirs-au-but, l'entraineur chevronné s'était fait remarquer à travers ses choix tactiques malgré la défaite de son équipe.

Ancien gardien de but de l’Aigle royal de Nkongsamba en 1984, Augustin Tchoupo a aussi gardé les buts en tant que capitaine de Stade FC de Melong au cours de la saison 1985-1986 et a entraîné les Astres de Douala, Panthère sportive du Nde, PWD de Bamenda et Union de Douala.

Des sources proches de Augustin Tchoupo, expliquent que, ce dernier, Ingénieur chimiste de formation et Enseignant d’université, s’est rendu en début de semaine au Congo Brazzaville pour y dispenser, des cours dans une Université locale comme il en avait l'habitude.

Né à Ndoungue dans le département du Moungo, région du Littoral, Augustin Choupo, disparait ainsi des suites d'une courte maladie, selon ses proches, à l’âge de 55 ans.

Augustin Tchoupo laisse la famille du ballon rond camerounais en deuil et surtout, orphelin d'un grand tacticien du football. Rip "Teacher" .