Du 18 au 23 octobre 2021, se tiendra dans la métropole économique les premières Journées Scientifiques et médicales de Douala, organisées par la Communauté urbaine de la ville éponyme en partenariat avec les Universités de Douala et Jean Monnet de Saint Etienne, en France.

La première phase a eu lieu jeudi, 9 septembre 2021 lors de la présentation de ces journées aux entreprises, soucieuses de la santé de leurs ressources humaines et aux médias en vue d’une plus grande mobilisation des populations, principales bénéficiaires de ces journées. Selon l’édile de la ville, Dr Roger Mbassa Ndinè « L’événement qui nous réunis aujourd’hui est l’aboutissement d’un travail collectif considérable entre la Communauté urbaine de Douala et l’Université de Douala, qui s’inscrit dans la volonté de l’exécutif communautaire de mettre en œuvre une politique de promotion de la santé et de la recherche scientifique dans la ville de Douala.

Cela prend davantage de sens au moment où nous avons tous constaté, les ravages de la Covid-19 qui a mis en avant la nécessité pour les collectivités territoriales décentralisées de développer des mécanismes de protection des populations contre les risques sanitaires». Il (l’exécutif communautaire) entend par cette initiative relever les défis de l’amélioration de l’offre globale des services de proximité, notamment celle dédiée aux services de santé. « C’est de l’inédit », dira le Pr Guillaume Ekambi Dibonguè, vice-doyen, en charge des relations avec les entreprises, représentant le recteur de l’Université de Douala. « Un maire qui s’occupe d’un secteur aussi particulier, c’est-à-dire l’amélioration des condition d’accès aux soins, qui s’occupe de la santé de ses populations. L’histoire retiendra qu’il aura été le premier maire à se pencher résolument sur les problèmes de santé de la ville de Douala», poursuivra-t-il.

Placées sous le thème :” Impact socio-professionnel des maladies cardio-métaboliques, apport des nouvelles technologies dans le contrôle et la prévention” les acteurs du domaine médical et autres différents experts vont échanger au cours de ces cinq jours d’activités, sur les risques et enjeux, ainsi que les opportunités locale et internationale de prise en charge de ces maladies métaboliques qui constituent aujourd’hui l’une des premières causes de mortalité et d’invalidité dans le monde. Associées aux maladies professionnelles, elles sont causes d’absentéisme et de la baisse de rendements en entreprise.

Ces premières Journées Scientifiques et médicales de Douala seront meublées de vastes campagnes de sensibilisation sur d’autres diverses maladies ; la facilitation aux soins de santé à travers des consultations, des examens médicaux gratuits et un ensemble d’activités socio-culturels en lien avec la santé et des activités de divertissement. Près de 50.000 personnes y sont attendues prédisent les organisateurs.