CAMEROUN :: Ebenezer Kepombia nouvel ambassadeur de Global Trip Consulting :: CAMEROON

Plus connu sous le nom de Mintoumba, le célèbre cinéaste vient de se faire enrôler par l’agence de voyage Global Trip Consulting comme Brand Ambassador

Le succès devient une maladie très contagieuse chez nous. Quatre mois seulement après avoir signé l’actrice Muriel Blanche, voilà que l’agence Global Trip Consulting s’attache les services de l’acteur et producteur Ebenezer Kepombia alias Mintoumba

Global Trip Consulting se targue d’être une agence multitâche, qui en plus d’apporter des facilités de voyages à ses clients elle offre aussi des cours de langue comme : l’allemand, le Français, le Danois, le Chinois. L’entreprise permet aussi à certains de ses clients d’avoir des formations rémunérées en Allemagne dont l’attestation de fin de formation donne accès aux emplois immédiatement. C’est dans cette même lancé qu’elle aide à obtenir des contrats de travail dans plusieurs pays comme : la Pologne, le Canada, la Finlande etc. avec lesquelles elle entretien plutôt de bonnes relations.

En gros, voici les services offerts par Global Trip consulting : L’assistance de visa, Les ventes et les réservations de billets d’avion, Les cours de langues étrangères ; Le commerce général ; L’inscription aux bourses d’études à l’étranger ; Assurance voyage ; Location véhicules, Hébergement, Préparation aux examens internationaux des langues étrangères… donc, tout est complet et adéquat pour assurer la satisfaction des clients.

Une entreprise qui veut du sérieux se tourne donc vers quelqu’un de sérieux et très respecté. En effet, le travail de Mitoumba est impeccable et impressionnant son évolution fut fulgurante. De sa série ‘’Foyer Polygamique’’ jusqu’à la série ‘’Madame Monsieur’’, il a tellement travaillé et on peut voir le résultat.

« Ils ne sont pas venu me faire un don, s’ils sont là c’est parce qu’ils savent de quoi je suis capable… »déclarait-il à la presse ce vendredi. Pour lui c’est une satisfaction d’avoir été choisi par l’entreprise.

Pour finir, il invite tout le monde à s’inscrire aux cours de langue chez Global Trip Consulting. Ceux qui feront le cours d’Allemand pourront l’avoir pendant un temps comme professeur. En effet, Avant d’être ce comédien de renommée internationale, Mitoumba est enseignant de profession (PLEG, professeur de lycée d’enseignement général), Prof d’Allemand.

C’est une aventure qui s’annonce très intéressante tant pour Global Trip que pour Ebenezer Kepombia (Mitoumba)

Pour tout besoin des services et renseignements sur cette jeune et dynamique entreprise, contactez le : 00 237 678 72 35 01 / 693 27 60 76. Whatsapp : +49 176 34644887 Email : language.center@globaltripconsulting.com / visa.info@globaltripconsulting.com ou alors vous pouvez directement vous rendre dans leurs locaux situés à la rue DROUOT après de la direction générale MTN Cameroun.