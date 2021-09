ZIMBABWE :: L'exhumation du corps de Robert Mugabe divise

Le feu vert pour l’exhumation de la dépouille de Robert Mugabe donné vendredi par la justice aux chefs traditionnels suscite des réactions au Zimbabwe.

Toutes ne vont pas dans la direction. Si certains pensent que l’ex-président à sa place au monument des combattants de la libération, d’autres affirment qu’il faut respecter sa volonté.

" Peut-être qu'avant de mourir, il souhaitait être enterré dans sa maison de campagne et non à l'Heroes Acre et peut-être avait-il des raisons valables pour cela.", explique Memory Sire, une Zimbabwéenne.

Pour son compatriote Tendai Chiromwe, "l'exhumation de Mugabe est une bonne chose parce qu'il y avait un accord entre les combattants de la libération eux-mêmes pour qu'ils soient enterrés à Heroes Acre."

Mais la famille du défunt s’oppose à la volonté des autorités. Pas question pour elle de transférer le corps de Robert Mugabe dans la capitale.

" C’est malheureux que ce sujet impliquant l'ancien président, une icône du parti, un libérateur, notre leader pendant 37 ans, prenne cette voie, ce qui est tout à fait regrettable. Nous espérons que la famille pourra revenir à la raison, en collaboration avec les autorités traditionnelles, afin de garantir que le président, l'ancien président et notre icône, notre icône de la libération, le camarade R. G. Mugabe, repose en paix.", a déclaré Tafadzwa Mugwadi, directeur de l'information et de la publicité pour la Zanu PF.

Pour l’heure, c’est à Kutama, son village natal, à 90 kilomètres, à l’ouest de la capitale Harare que l’ancien leader repose en paix depuis septembre 2019.