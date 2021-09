CAMEROUN :: Action : Le BIR « prend soin » de l’école publique de Manoka :: CAMEROON

Les éléments du bataillon d’intervention rapide ont investi la cour de cet établissement ce vendredi 10 septembre pour une séance d’investissement humain.

« Le BIR au service de la population » . Ce slogan de ce corps d’élite de l’armée camerounaise démontre à suffisance la volonté de ce dernier d’être aux côtés des populations et assurer en dehors de leur sécurité, leur bien-être.

C’est dans cette lancée que Janvion Kiki Rodrigue le chef de bataillon commandant le BIR zone Douala et ses hommes sont allés à l’école publique de Manoka voisine à l’une de leur base pour assainir le cadre scolaire des enfants de cet établissement.

A coup de machettes , ils ont littéralement changé le visage de cette école où la taille des herbes ne contribuait plus à un épanouissement total des tout- petits .



L’objectif ici c’est l’amélioration profonde du cadre scolaire des enfants de Manoka et il se décline en deux phases principales.

La première du vendredi 10 septembre qui consistait au cours d’une séance d’investissement humain, à assainir les alentours et même l’intérieur de l’école publique qui se sont vus pousser des herbes dont certaines sont plus hautes que certains écoliers, ensuite , en accord avec les responsables de l’établissement, énumérer les besoins urgents de cette école et lui apporter une aide sur mesure en fonction de ceux ci.

«Depuis mon arrivée en tant que directeur de l’école publique de Manoka en 2016 , le BIR a toujours été à nos côtés à travers des aides d’ordres divers : bancs , latrines matériel didactique etc... ceci améliore de façon considérable notre cadre de travail » a lâché Mambingo Alphonse , le directeur de l’école publique de Manoka ce dernier n’a pas manqué de présenter au commandant Kiki Janvion les besoins qu’il juge urgents. Il s’agit ici des ordinateurs pour les enseignants mais surtout de l’électricité. « mes collègues et moi travaillons ici dans l’obscurité avec beaucoup de volonté mais malheureusement beaucoup de difficultés » ajoutera t-il.

Des doléances prises en considération par le Commandant Kiki qui a promis de revenir dans les tout prochains jours pour une distribution de matériel didactique et autres table-bancs . il pense que ces dons du BIR à l’école publique se Manoka vont non seulement renforcer les liens déjà étroits entre le BIR et la population mais aussi booster le moral de ses enseignants qui travaillent dans les conditions particulières.

Le rendez-vous a donc été pris pour le vendredi 17 septembre prochain pour la concrétisation de ces promesses BIR tout en restant aux côtés des populations pour une assistance de tous les instants.