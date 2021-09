Total et Baloon pour la digitalisation de l’Assurance automobile au Cameroun :: CAMEROON

Le courtier d’assurance digital Baloon propose désormais l’assurance automobile à la clientèle des stations-services de Total Cameroun. Cette digitalisation innovante du service est le fruit d’un partenariat entre les deux structures.

Il a été paraphé par les Directeurs generaux des deux entreprises à Douala. Objectif principal « s'engager à une plus grande sécurité routière et promouvoir de l'assurance au Cameroun. Augmenter le nombre de conducteurs bien protégés au volant en s’appuyant sur l’innovation et le digital » Il s’agit surtout d’assurer la sécurité des automobilistes sur les routes en proie aux accidents de la circulation. Le développement de ce nouveau service pour les clients Total s’inscrit dans la dynamique de Baloon de la transformation de l’assurance en Afrique. Avec pour fil conducteur « assurance pour tous »

Il était temps de sortir des sentiers d’une assurance classique émaillée de perte de temps et de tracasseries de toutes sortes. Avec l’avènement du numérique, il fallait s’adapter par la digitalisation de l’assurance. Au cours de la conférence de presse, Bertrand Vialle, PDG de Baloon l’a d’ailleurs précisé, à l’endroit des automobilistes « Par sa plateforme numérique il offre la possibilité de souscrire une assurance en ligne en quelques minutes de manière simple et sécurisée. Misant sur une expérience client unique en matière d'assurance, Baloon se sert du digital pour rendre l'assurance accessible au plus grand nombre » L’assurance n’est désormais qu’une affaire d’un laps de temps très court. Il suffit de se retrouver dans une station Total avec les photocopies de sa carte d’identité et du permis de conduire. On signe électroniquement et le paiement s’effectue par e-monnaie.

L'un des engagements de Baloon est le service client irréprochable et la satisfaction des assurés, pour le fondateur de Baloon : « Baloon est très fier d’accompagner Total dans sa diversification de services et de contribuer à développer le nombre d’assurés grâce au digital »

Pour autant qu’elle est simple et sécurisée, Adrien Béhonnet, DG de Total Energie Cameroun rassure « Cette initiative s'inscrit dans la volonté de Total Cameroun d'offrir aux clients des solutions innovantes pour répondre à leurs besoins et leur faciliter la vie. L'assurance est non seulement obligatoire mais elle est surtout indispensable pour la sécurité des biens et des personnes. Cette démarche a un double-objectif : d'une part de faire de la pédagogie auprès des automobilistes pour qu'ils s'assurent et d'autre part de leur permettre de souscrire de manière simple et sécurisée à des offres de qualité auprès du courtier digital Baloon ».

Concrètement le personnel des stations-services est équipé d'un terminal permettant d'enregistrer les automobilistes intéressés pour en savoir plus sur les offres et services Baloon. Pour obtenir un tarif en temps réel, le conducteur pourra même transférer la photo de sa carte grise et souscrire en ligne ou bien par téléphone avec l'accompagnement d'un conseiller Baloon. Le processus est sécurisé de A à Z avec coffre-fort électronique, signature électronique et paiement par mobile money. L'attestation est livrée gratuitement partout dans Douala quelques minutes après.

Cette innovation rentre en ligne droite dans l 'ADN de Total Cameroun, Adrien Béchonnet l’a d’ailleurs indiqué « La sécurité étant la première valeur de la Compagnie, nous sommes un acteur pleinement investi dans la sécurité routière. De ce fait, proposer une assurance automobile à nos clients est une preuve de cet engagement. »

Cette opération est officiellement expérimentée en version pilote depuis mi-juillet 2021 dans 3 stations de Douala : AKWA (bd de la liberté), Bojongo (sortie Douala Ouest) et Bonamoussadi (rond-point Maetur). Un déploiement progressif dans toutes les stations suivra dans les semaines à venir. A propos de Baloon Cameroun Lancé en Octobre 2018 à Douala, Baloon Cameroun est la 3ème filiale du Groupe Baloon et compte une équipe de 6 personnes, dirigée par Alex Kitio, dans ses bureaux d’Akwa. S’appuyant sur une plateforme technologique très innovante, Baloon permet à chacun de s’assurer depuis son smartphone, sans se déplacer, en 3 photos. www.baloon.cm

A propos du Groupe Baloon Baloon est un groupe panafricain crée en 2017. Leader du courtage d’assurance digital et déjà présent dans 5 pays d’Afrique francophone, Baloon travaille avec les plus grandes compagnies du marché. Son but est de simplifier l’accès à l’assurance grâce au digital afin de donner la possibilité au plus grand nombre de s’assurer. Baloon met l’accent sur la qualité de son service pour ses assurés avec des formules de qualités et un suivi très personnalisé.

Contact presse Cameroun – Simon Mbelek mbeleksimon@gmail.com

À propos de TotalEnergies TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Total Cameroun

Au Cameroun, TotalEnergies, leader du marché, est présent sur toute la chaîne de distribution de produits pétroliers : réseau de stations-service, commerce général, lubrifiants, carburants aviation, bitume, GPL. Total Cameroun mise sur l’innovation et la qualité reconnue de ses produits et services pour rester « le choix préféré » de tous. Tous les mois, ce sont près de quatre millions de clients qui sont accueillis dans les 184 stations-service TotalEnergies, réparties sur toute l’étendue du territoire