Un drame conjugal a failli tourner au tragique mercredi dernier à Douala, dans le quartier de Bassa (Douala III). Michel B., un comptable de 50 ans, a agressé son épouse Blandine, 42 ans, à l’entrée de son lieu de travail. Les raisons de cette violente altercation ? Des soupçons d’infidélité et un conflit latent autour de la carrière professionnelle de son épouse. L’intervention des vigiles a permis d’éviter le pire, mais l’affaire a rapidement pris une tournure judiciaire.

Une agression en plein jour

Mercredi matin, alors que Blandine s’apprêtait à reprendre son service après une période de congés, son mari Michel B. est soudainement apparu devant elle. Sans préambule, il l’a empoignée et lui a demandé avec agressivité où elle se rendait. Selon des témoins, l’homme aurait ensuite tenté de passer à l’agression physique si les vigiles de l’entreprise n’étaient pas intervenus à temps. La direction de l’entreprise, alertée, a immédiatement contacté la police et la gendarmerie pour gérer la situation.

Des soupçons d’infidélité à l’origine du conflit

Le couple traverse une crise depuis plusieurs mois, alimentée par les soupçons de Michel B. Il est convaincu que son épouse entretient une relation extraconjugale avec son patron. Ces suspicions ont poussé l’homme à demander à Blandine de quitter son emploi, une requête à laquelle elle a résisté. « Il estimait que cet emploi l’accaparait trop et a fini par avancer des soupçons d’infidélité », explique une source proche de l’affaire.

Un conflit professionnel qui s’envenime

Blandine, secrétaire de direction dans une entreprise de la zone industrielle de Bassa depuis 2019, a toujours refusé de démissionner. Elle a cependant laissé entendre qu’elle était ouverte à un changement, à condition de trouver un poste offrant un salaire équivalent. En décembre dernier, Michel B. a affirmé avoir trouvé une opportunité pour son épouse dans une nouvelle entreprise qui démarrerait ses activités en mars 2024. Blandine a accepté l’idée, mais a estimé qu’elle pouvait continuer à travailler dans son entreprise actuelle jusqu’à cette date. Une position qui n’a pas convaincu son mari.

Une situation qui dégénère

Le refus de Blandine de quitter immédiatement son emploi a exacerbé les tensions au sein du couple. Mercredi, ces tensions ont atteint leur paroxysme lorsque Michel B. a décidé de confronter son épouse directement à son lieu de travail. L’agression qui s’en est suivie a choqué les collègues de Blandine et mis en lumière les difficultés conjugales du couple.

Cette affaire met en lumière les conséquences dramatiques des conflits conjugaux non résolus. Les soupçons d’infidélité et les désaccords professionnels ont poussé Michel B. à commettre un acte de violence qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Alors que l’enquête se poursuit, cette histoire rappelle l’importance de la communication et de la médiation dans les relations de couple.