CAMEROUN :: Mohamadou Idrissou appelle à un changement de régime en 2025 et soutient Maurice Kamto :: CAMEROON

L’ancien footballeur international camerounais Mohamadou Idrissou a récemment fait parler de lui en tenant des propos sans équivoque sur la situation politique au Cameroun. Connu pour sa carrière sportive brillante, il s’est exprimé avec franchise sur la nécessité d’un changement de régime en 2025. Selon lui, "quand c’est trop, c’est laid, et quand c’est laid, on abandonne". Il appelle ainsi à "déguerpir" le régime RDPC-Biya du pouvoir. Par ailleurs, il affirme son soutien à Maurice Kamto, président du MRC, pour l’élection présidentielle de 2025.

Mohamadou Idrissou : du terrain de football à l’arène politique

Ancienne star du football camerounais, Mohamadou Idrissou a décidé de faire entendre sa voix sur des questions politiques. Son intervention, aussi directe que percutante, a immédiatement suscité des réactions variées. En utilisant des mots forts comme "déguerpir", il exprime un ras-le-bol partagé par une partie de la population camerounaise.

Un appel à mettre fin au régime RDPC-Biya

Dans sa déclaration, Mohamadou Idrissou n’y va pas par quatre chemins. Il estime que le régime RDPC-Biya, au pouvoir depuis des décennies, a atteint ses limites. Sa phrase choc, "quand c’est trop, c’est laid, et quand c’est laid, on abandonne", résume son sentiment d’urgence face à la situation actuelle. Pour lui, 2025 doit être l’année du changement, et il appelle les Camerounais à se mobiliser pour tourner la page.

Un soutien sans réserve à Maurice Kamto

Mohamadou Idrissou ne se contente pas de critiquer le régime en place. Il affiche clairement son soutien à Maurice Kamto, le président du MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun). Selon lui, Kamto incarne l’espoir d’un avenir meilleur pour le Cameroun. Ce positionnement fort en faveur de l’opposition relance le débat sur les alliances et les stratégies en vue de la présidentielle de 2025.

Réactions sur les réseaux sociaux

Les déclarations de Mohamadou Idrissou ont rapidement enflammé les réseaux sociaux. Les internautes se sont emparés de ses propos, certains saluant son courage, tandis que d’autres critiquent son engagement politique.

Les enjeux de l’élection présidentielle de 2025

L’intervention de Mohamadou Idrissou s’inscrit dans un contexte politique tendu, où l’élection présidentielle de 2025 est déjà au cœur des discussions. Alors que le régime RDPC-Biya cherche à maintenir son emprise, l’opposition, menée par des figures comme Maurice Kamto, tente de fédérer les mécontentements. Le soutien d’une personnalité comme Idrissou pourrait donner un coup de pouce à la campagne de Kamto, en attirant l’attention d’un public plus large.

Mohamadou Idrissou a fait un pas audacieux en s’engageant publiquement en faveur d’un changement de régime au Cameroun. Ses propos, à la fois critiques et engagés, ont relancé le débat sur l’avenir politique du pays. En soutenant Maurice Kamto pour la présidentielle de 2025, il apporte une voix nouvelle à l’opposition. Une chose est sûre : cette déclaration marquera les esprits et influencera sans doute les discussions politiques à venir.