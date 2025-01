CAMEROUN :: Boulevard du 20 mai: Près de deux camions de riz vendu en un jour :: CAMEROON

L'afflux massif de consommateurs sur les lieux le 8 janvier dernier, révèle la précarité du panier de la ménagère au Cameroun.

Depuis quelques jours, le Boulevard du 20 mai à Yaoundé est courrier par des habitants de la cité capitale qui veulent - chacun- rentrer en possession d'un sac de riz pakistanais « Big Joe » la vedette, vendu à 15 000 Fcfa le sac de 50 kg.

Sur place le 8 janvier 2025, ce sont des files d'attente interminables, chacun espérant mettre la main sur le produit convoité.

L'autre vedette du jour, le riz thaïlandais Vitali, est proposé à 21 500 Fcfa pour le sac de 50 kg et 11 000 Fcfa pour celui de 25 kg. Les habitants venus de divers coins de la ville se précipitent vers les points de vente. C’est sur la tête, dans des voitures, sur des motos-taxis, que chacun ramène son bijou.

Venu du quartier Tsinga avant 6h ce jour, Hamidou O. est finalement servi autour de 14h : « enfin je suis servi. Après la tentative d’hier, c’est aujourd’hui que j’ai pu avoir un sac ». Dans le même sens Alicia, arrivée autour de 7h mise sur la quantité. « Ce n’est pas tous les jours qu’on a cette opportunité. J’ai acheté deux sacs pour ma grande famille. Cela peut me permettre de tenir sur plusieurs mois ». De tels témoignages pleuvent sur place.

Toutefois, la qualité de ce riz est à redouter. Si la plupart ne s’en plaignent pas, il y en a néanmoins qui n’ont pas beaucoup de chance. Après acquisition de son sac de riz « Big Joe », Ernestine Ango se rend compte de la mauvaise qualité du produit et souhaite le revendre. « J'ai eu l'idée d'ouvrir mon sac, et la qualité n'est pas à la hauteur. Si quelqu'un veut bien me l'acheter à 12 000 Fcfa, je suis prête à m'en séparer », confie-t-elle, déçue.





Dans son sac, en effet, quelques bonnes graines sont mélangées à du sable et à des graines de mauvaise qualité.

Pour obtenir ce « trésor », chacun a dû faire face à une longue attente, souvent marquée par des incidents. Les forces de l'ordre, présentes sur les lieux, tentent de restaurer le calme.

Les jeunes employés pour l'événement rapportent que près de deux camions de riz ont été écoulés ce jour-là.

À la fin décembre, le ministre du Commerce avait déjà rassuré la population sur la disponibilité des stocks. Tout au long de la journée, les clients gardaient leur argent à portée de main pour éviter de perdre du temps à la caisse. Les vendeurs affirment que « le stock est suffisant et que les réapprovisionnements se font quotidiennement. Il n'y a pas de risque d'épuisement. » Selon

la société Avanti Cameroun, distributeur du riz pakistanais, plus de 3 000 sacs sont écoulés chaque jour, avec près de 6 000 tonnes encore disponibles.

Cette vente de riz s'inscrit dans une opération promotionnelle organisée par le ministère du Commerce pour lutter contre la vie chère durant les fêtes de fin d'année. La campagne, qui s'étend du 23 décembre 2024 au 10 janvier 2025, pourrait se prolonger « en raison de l’engouement des populations ».

En plus du Boulevard du 20 mai, d'autres marchés sont également ouverts au carrefour Meec (Yaoundé 7) et à l'esplanade de l'ancienne sous-préfecture de Kondengui. Divers produits, allant des huiles raffinées à la viande, en passant par le poisson d'eau douce et d'autres denrées, sont proposés à des prix bien inférieurs à ceux du marché habituel.

Cette situation met en lumière une inflation galopante qui affecte la balance commerciale.

Entre 2024 et 2027, le gouvernement envisage de tripler la production de riz, passant de 140 710 tonnes à 460 000 tonnes, avec l'objectif d'atteindre 750 000 tonnes d'ici 2030. Cette stratégie, adoptée le 16 mai 2023, avec un budget de 385 milliards de Fcfa, vise à atteindre un taux d'autosuffisance de 97 %. Malgré ces efforts, la demande en riz, estimée à 576 949 tonnes en 2020, continue de dépasser l'offre projetée, entraînant un déficit d'au moins 110 000 tonnes à combler par des importations.

En 2022, le Cameroun a importé 652 565 tonnes de riz, représentant 4,6 % de ses importations totales. En 2021, ces importations avaient coûté 207,9 milliards de Fcfa.