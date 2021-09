CAMEROUN :: Rentrée scolaire 2021: 54 établissements clandestins scellés dans la région de l’Ouest :: CAMEROON

Ces établissements scolaires recensés dans la région de l’Ouest jugés clandestins ont été scellés pour défaut d’autorisation d’ouverture.

Entre le 26 et 31 août dernier, les ministères de l’Education de Base (Minedub) et des Enseignements Secondaires (Minesec) ont procédé à la fermeture de 54 établissements scolaires.

L’opération a été menée par une commission mixte conduite par l’inspecteur général des services régionaux du gouverneur de la région de l’Ouest Adray Epenté Tazeu.

Parmi ces établissements jugés clandestins, on a 45 du sous secteur éducation de base et 9 du sous-secteur enseignement secondaire. Il leur est notamment reproché le défaut d’arrêtés de création et d’ouverture, d’acte d’extension et autres.

A en croire les témoignages, le spectacle que donnaient ces établissements scolaires fermés à voir sur le terrain, était tout simplement désolant. «Certains n’avaient que de hangars comme salles de classe. D’autres étaient logés dans les locaux insécurisés qui menaçaient de s’écrouler au moindre geste. Les domiciles privés et même des magasins privés, servaient aussi par endroits de local choisi par les fondateurs pour abriter leurs établissements scolaires», rapporte notre source.

Le « Complexe scolaire privé laïc bilingue avenir de Kouoptamo » par exemple, avait des hangars en plein air, recouverts de toit en paille, qui servaient de salle de classe.

Les promoteurs de ces établissements scolaires sont appelés à se conformer à la loi et à respecter les conditions de sécurité. Certains ont même été eu des blâmes en plus de la mise sous scellé de leurs établissements.