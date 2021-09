CAMEROUN :: Faux documents : 17 présumés faussaires interpellés à Yaoundé :: CAMEROON

La brigade de gendarmerie de Nlongkak a mené, les 20 et 24 août, deux opérations coups de poings devant la délégation régionale du ministère des Transports pour le Centre, au lieudit « Coron » à Yaoundé.

Cette descente sur le terrain faisait suite à l’interpellation d’un chauffeur de taxi au rond-point Nlongkak, en possession d'une carte grise et d'un dépôt de permis de conduire identifiés comme faux. La première opération, menée dans l’après-midi du 20 août, a permis l'interpellation de sept individus et la saisie de plusieurs cartes grises et de dépôts de permis de conduire frauduleux.

La seconde opération coups de poings, menée en vue de remonter la filière criminelle, a été conduite le 24 août vers 15 h. Elle a donné lieu à l'interpellation de dix autres présumés faussaires, ainsi qu'à la saisie de machines spécialisées pour la production de cartes grises et permis de conduire ainsi que des centaines de documents falsifiés.

Il s'agit entre autres de permis de conduire, de cartes grises, de plaques d'immatriculation, de quittances... L'enquête ouverte à cet effet se poursuit dans l'unité de céans.