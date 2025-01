Paul Biya, candidat de la jeunesse camerounaise pour 2025 ? Débats et mobilisation :: CAMEROON

Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie, a récemment déclaré que le président Paul Biya, âgé de 92 ans, était le candidat de la jeunesse camerounaise pour les prochaines élections présidentielles de 2025. Cette annonce, faite sur X (anciennement Twitter), a relancé le débat sur la candidature du chef de l’État, en poste depuis 42 ans. Alors que ses partisans le soutiennent, d’autres s’interrogent sur sa capacité à diriger le pays à un âge avancé.

Paul Biya, un président au cœur des débats

Paul Biya, le président le plus âgé au monde, est au pouvoir depuis 1982. Malgré son âge, il n’a montré aucun signe de retrait de la scène politique. Dans son traditionnel discours de fin d’année, il a une fois de plus capté l’attention des Camerounais. Peu après, Manaouda Malachie a publié un message sur X, qualifiant Biya de « candidat de la jeunesse consciente et dynamique ». Cette déclaration fait écho à un meeting organisé en mai 2023 à Mokolo, dans la région de l’Extrême-Nord, où les jeunes auraient exprimé leur soutien à sa candidature.

Un soutien marqué, mais des critiques persistantes

Le ministre de la Santé publique a appelé à une mobilisation « sérieuse » pour assurer une « victoire éclatante » en 2025. Cependant, cette position contraste avec les appels croissants à la démission de Paul Biya. Des figures religieuses, comme l’archevêque de Douala, Samuel Kleda, et l’évêque de Ngaoundéré, Emmanuel Abbo, ont publiquement demandé son retrait. Ces critiques soulignent les préoccupations liées à son âge et à sa longévité au pouvoir.

La jeunesse camerounaise, entre soutien et scepticisme

Le terme « candidat de la jeunesse » utilisé par Manaouda Malachie est perçu comme une stratégie pour rallier les jeunes Camerounais. Cependant, cette approche ne fait pas l’unanimité. Alors que certains jeunes voient en Biya un symbole de stabilité, d’autres réclament un renouvellement générationnel à la tête du pays. Le débat reste ouvert, et les prochains mois seront cruciaux pour mesurer l’impact de cette mobilisation.

La candidature de Paul Biya aux élections de 2025 continue de diviser l’opinion publique camerounaise. Entre soutien inconditionnel et critiques acerbes, le président devra naviguer dans un contexte politique complexe. La déclaration de Manaouda Malachie sur X a relancé les discussions, mais elle ne suffira pas à apaiser les tensions. Reste à savoir si la « jeunesse consciente et dynamique » répondra à cet appel.