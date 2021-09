L'Association des Bayam Selam du Cameroun installe sa Coordination départementale du Nyong et Ekelle :: CAMEROON

Makak a vibré au sons et couleurs de l'Association des Bayam Selam lors de l'installation de l'Antenne Départementale aux yeux des autorités administratives, traditionnelles et religieuses. C'est dans une ambiance particulière au strict respect des mesures barrières au covid19 que les populations ont massivement assisté ce 1 septembre 2021 dans l'arrondissement de Makak, à l'installation de la Coordination départementale au rang de Coordinatrice Départementale du Nyon et Ekelle, Mme NGO UM MADELEINE EPSE BALEGUEL ; et du Président Départemental monsieur MINYEM JOSUÉ, du Secrétaire général NGANA NGANA Alphonse et tous les autres membres du bureau.

La Présidente Fondatrice de l'Association des Bayam Selam Madame Marie Mbala Biloa a personnellement fait le déplacement pour booster et donner une touche particulière à cet important événement. Pour la fondatrice de l'ASBY, rien n'est à négliger considérant que la zone de Makak qui coiffera tout le département regorge des Bayam Selam, des commerçants, des agriculteurs, des pisciculteurs, des mototaxis et les corps de petits métiers et ce sont ces maillons qui constituent l'ASBY.

L'Association des Bayam Selam est une organisation majeure au Cameroun reconnue d’Utilité Publique par Décret Présidentiel N° 2016/478 du 22 Novembre 2016. Ses tentacules vont dans les dix 10 régions du Cameroun, les départements, les arrondissements et dans les villages avec des antennes internationales en Côte-d’Ivoire et en France avec plusieurs millions de membres. L’adhésion des membres, des partenaires se poursuit.

L'ASBY travaille aux côtés du gouvernement et des partenaires non comme un groupe politique, mais une force de proposition aux problématiques du secteur informel ; sachant que l'économie sociale est un maillon solidaire qui regroupe un ensemble de petits commerçants organisés en gic coopératives, associations, ou fondations etc dont le mouvement interne et les activités sont basés sur un fondement de solidarité.

Toutes ces raisons mettent l'ASBY au travail pour sensibiliser, instruire toutes les autres associations, ainsi la main est tendue aux autres adhérents pour construire ensemble le Cameroun et c'est aussi le rôle de l'équipe de la coordination départementale du Nyon et Kelle installée.

Extrait du discours de Mme Marie Mbala Biloa, Présidente Fondatrice de l'ASBY

« C’est avec beaucoup de bonheur, bien entendu, que nous procédons ici à l’installation de l’antenne Départementale du Nyong et kelle, que dis-je au couronnement de plusieurs années de dur labeur, d’efforts soutenus de nos valeureux représentants. Ils travaillent en effet depuis fort longtemps avec abnégation et sacrifice total pour l’extension et la consolidation de notre mouvement dans cette région si chère ».