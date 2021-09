CAMEROUN :: Edéa: Vers la construction d'un complexe culturel et touristique des Elog - Mpo'o :: CAMEROON

L'ambitieux projet était à l'ordre du jour de l'Assemblée coutumière et traditionnelle des Elog - Mpo'o ( ACTEM), tenue samedi dernier au village Bilanguè, canton Biso'o, dans l'arrondissement de Nyanon. C'est dans le département de la Sanaga- Maritime, région du Littoral Cameroun.

Les Elog - Mpo'o sont un peuple constitué de Bakoko et de Bassa, et répartis dans trois régions du Cameroun : le Littoral, le Centre et le Sud. Des initiés sont plus précis, et parlent des Elog - Mpom et Mingenda Milibet. Plus exactement, les Elog - Mpo'o forment un ensemble de 14 clans répartis sur sept départements. Leur désir d'unité prend ses racines en 1948.

L'ACTEM travaille au rassemblement de tous ses fils et de toutes ses filles, en vue des liens de fraternité et de communion plus forts. C'est l'objet des travaux tenus le 28 août dernier, à Bilanguè. La construction du complexe culturel et touristique a été le fil d'Ariane des assises présidées par Sa Majesté Bayeme Gabriel Djembe du canton Yassuk, président de l'ACTEM. Après le chant de ralliement, les travaux ont été ouverts en présence du sous-préfet de Nyanon qui, était accompagné de son état-major. Ce dernier a rassuré les Elog - Mpo'o de l'importance que le gouvernement à travers le ministère des Arts et de la Culture, accorde à la culture qui selon lui, est aussi vecteur de développement, de paix et du vivre-ensemble.

Il s'est principalement agi des stratégies de levée des fonds dédiés à la construction du complexe culturel et touristique de la" ACTEM. Ce dernier sera bâti à Edea, sur une superficie de cinq hectares, sur un site situé entre les deux ponts de la ville lumière, sur les bords du fleuve Sanaga. Selon le secrétaire exécutif de l'ACTEM, le Dr. Nlong II Jean Michel, le premier volet du complexe culturel et touristique des Elog - Mpo'o, concerne les aménagements pour le festival qui, devrait se tenir en fin d'année. Ce dernier aura pour thème" Bâtir nos fondations, reconnaître ce qui a été fait depuis 73 ans ". Selon le directeur du projet du complexe touristique et culturel, la foire représente la phase pilote du projet. La maquette du projet a fait l'objet d'une présentation en 3D. Quoique la collecte des fonds soit timide, les travaux relatifs à l'aménagement de l'espace foire, ont débuté l'an dernier. Le complexe comprend une stèle commémorative, des stands, des boutiques, des podiums, le bloc administratif, un mini mail ( si possible), le village culture, un centre commercial, une agence de voyages, un hôtel trois étoiles ( cinq étoiles si possible), et 14 cases représentant les 14 clans des Elog- Mpo'o. Le projet prévoit aussi un village culturel, une promenade.

" Il est question de faire d'Edea, une première étape touristique ou une destination touristique", a déclaré le chef de projet lors de la présentation, non sans exclure que les Elog - Mpo'o comptent capitaliser l'opportunité qu'offrira la construction du monument " MOTHER OF HUMANITY " à Kribi , par un débarcadère qui partirait alors d'Edea jusqu'à Bimbi.

Un système informatique de collecte de fonds a été mis sur pied, et les contributions minimales ont été fixées à 2500 francs CFA, hormis la carte qui, coûte 500 francs. Il faut donc débourser au moins 3000 francs CFA, pour obtenir un matricule, et jouir des avantages d'avoir contribué à la construction du complexe culturel et touristique des Elog - Mpo'o. Bon à savoir, l'appartenance à l'ACTEM ne se fait pas par adhésion, mais par filiation exclusivement.

Rendez-vous a été pris pour novembre 2021 à Kribi, pour la tenue de la prochaine Assemblée coutumière et traditionnelle des Elog - Mpo'o. Vivement que tous les fils et toutes les filles de cette grande famille se mettent ensemble, et contribuent financièrement, chacun selon son cœur et ses capacités financières, afin de donner une chance à l'ambitieux et salutaire projet de construction du complexe culturel et touristique à Edéa.